Можно ли вернуть или обменять сумку, на которой потрескалась кожа, если срок гарантии на нее истек?

Кожаная сумка, которую приобрела Кристина Поплавская, из моды еще и не вышла, а вот испытание на прочность, увы, не прошла.

Кристина Поплавская:

Думала относить сумку целый сезон. Однако вскоре после покупки кожа на ее ручках стала трескаться. Обратилась в магазин. Мне посоветовали их подклеить самостоятельно. Но после ремонта ручки снова потрескались. Могу ли я обратиться в магазин и вернуть деньги за сумку?

Тут стоит заметить, что ручки в сумочке могли потрескаться по двум причинам. Первая — неправильная эксплуатация. Вторая — заводской брак (к примеру, некачественная кожа). Определить характер дефекта поможет эксперт. К нему-то Кристина и обратилась.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

Срок эксплуатации сумки небольшой, износа практически не видно. Трещинки появились на карманах сбоку, а ведь на них практически не оказывается никакой механической нагрузки. Это подтверждает, что дефект является производственным и образовался из-за хрупкости полимерного слоя.

Итак, брак в кожаной сумке оказался все-таки виной производителя. Но для возврата денег или обмена изделия необходимо иметь на руках письменное заключение эксперта. А так как срок гарантии уже истек, проводить ее потребителю придется за свой счет. В любом случае, вместе с возвратом денег или заменой изделия все расходы, в том числе и на экспертизу, продавец обязан возместить.

О порядке проведения экспертизы качества товара и ответственности сторон читайте ЗДЕСЬ.

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