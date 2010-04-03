Что делать, если изготовленная на заказ мебель не соответствует оговоренной схеме?

Сегодня предложений по изготовлению мебели на заказ — хоть отбавляй. Клиентам обещают воплотить в реальность любую мечту, причем на самом высшем уровне и в рекордно короткие сроки.

Ирина Машуровская:

2 декабря мы заказали кухню в магазине «Эрмий». Нам сказали, что через полтора месяца кухня будет готова.

Сказано – сделано! Кухонный гарнитур заказчику доставлен в срок. Вот только после установки Ирина обнаружила: изготовленная мебель нарисованной схеме не вполне соответствует .

Ирина Машуровская:

Оказалось, что в привезенной кухне нет дверцы. Шкафчик над вытяжкой был сделан высотой 80 см, в то время как мы заказывали 40 см.

Ждем фасадов — нам их не довезли. Некоторые части кухонного гарнитура отклеились. К тому же, не состыковываются порожки. Нам сказали, чтобы мы сами устранили погрешности.

Надо сказать, часть недостатков уже устранена: из неправильно изготовленных шести фасадов пять сделаны наново. Правда, когда кухня будет в полной комплектации, Ирине неизвестно.

Ирина Машуровская:

Каждый четверг говорят: «Ждите две недели». Приезжаем — нету, звоним — нету… Так уже третий месяц ждем.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Если товар не соответствует тому образцу, который был оговорен при заключении договора, потребитель вправе требовать, чтобы продавец устранил все несоответствия в товаре.

Куда же пропала дверца и собирается ли фирма устранять остальные недостатки, наша съемочная группа решила выяснить непосредственно у представителей магазина.

Ирина Лескова, директор магазина:

Пятого числа мы посетили покупательницу и заменили фасады в ее кухне. Мы не можем заменить еще один фасад, поскольку фабрика его еще не предоставила. Сегодня на предприятии нам сказали, что фасады завтра привезут в магазин, и по возможности мы их заменим на следующий день.

По закону продавец или изготовитель обязан исправить дефекты в течение 14 дней. И, кстати, со слов директора магазина никаких нарушений в этих сроках в ответ на обращение покупателя нет. Доказать обратное наша героиня, увы, не сможет.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Если бы потребительница могла подтвердить тот факт, что она обратилась к продавцу с заявлением с требованием устранить недостатки, и если продавец не удовлетворил бы это требование в установленный законом 14-дневный срок, тогда можно было бы требовать уплаты неустойки на нарушение срока безвозмездного устранения недостатков в товаре.

Как нам уже стало известно, долгожданный фасад кухонной мебели, как и обещали, был доставлен и установлен на следующий день. Кстати, в качестве компенсации за все неудобства, связанные с дефектами в новой мебели, фирма выплатила клиенту 10% от стоимости заказа.

О том, что делать, если в новом шкафу оказались дефекты, читайте ЗДЕСЬ.

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