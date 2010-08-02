Нужно ли доплачивать за курсы в автошколе, если обучение было прервано?

Ирина Жаркова два года назад, будучи беременной, решила поступить в автошколу. Но совмещать занятия и подготовку к рождению ребенка оказалось непросто. В итоге, спустя месяц молодая женщина прервала обучение. В нынешнем 2010 году мама Ирина решила возобновить учебу в автошколе. Однако специалисты автошколы обязали женщину произвести доплату за обучение.

В автошколе Ирину, на удивление, приняли радушно.

Ирина Жаркова:

У меня никто не потребовал документы — ни справку о том, что я нахожусь в декрете, ни свидетельство о рождении ребенка. Меня просто взяли учиться и всё. Я удивилась и подумала, что это странно.

Подозрения девушки подтвердились скоро. Руководство автошколы включило недоученному водителю счетчик, то есть произвели перерасчет. Хотя два года назад Ирина оплатила обучение в полном размере.

Ирина Жаркова:

Завуч мне заявляет, что я должна платить 670 тысяч рублей. Я у нее спрашиваю «Почему?».

С конца мая Ирина ищет ответы на свои вопросы: «Сколько?», «Почему?», «За что?».

Ирина Жаркова:

Директор мне говорит одну версию, почему я должна доплатить, завуч — другую. На мою просьбу предоставить документы они мне начинают хамить, выгонять и угрожать!

Не выдержав неопределенности и оскорблений, Ирина решила зафиксировать угрозы сотрудников автошколы на диктофон. Девушка предоставила запись в редакцию программы, но, увы, она не имеет юридической силы.

Цена за курсы вождения выросла, поэтому…

Алексей Коноплицкий, юрист:

В соответствии с заключенным договором, стороны согласились с тем, что стоимость обучения может быть изменена в процессе обучения. Соответственно, если обучаемая после больничного решила продолжить обучение в данной автошколе, она обязана заплатить разницу в цене за обучение.

Алексей Филипцов, директор автошколы:

Мы предложили ей доплатить оставшуюся сумму и пойти в группу учиться. Я час с ней разговаривал, после чего она сказала, что будет жаловатьсяв прокуратуру, суд. Я предложил ей изложить свои требования в письме. Мы это письмо получили и в течение 10 дней ответим.

Директор готовит официальный ответ с указанием суммы, которую нужно доплатить. Ведь заключив договор еще два года назад, Ирина не заметила один пункт, который гласит следующее:

Алексей Филипцов, директор автошколы:

В нашем договоре указывается, что после регистрации группы деньги не возвращаются. Она этот договор читала и подписала. Как везде пишут, что после рекламы читайте и то, что написано мелкими буквами. У нас тут как бы все мелкими буквами написано…

Поэтому руководство автошколы уверено в своей правоте, тем более что ее подтверждают независимые юристы. Теперь у Ирины есть выбор: либо оплатить недостающую сумму и продолжить обучение, либо забыть про свои права и заняться воспитанием ребенка.

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