Путешествие с домашними животными. Какие для этого нужны документы?

Если ваш маршрут пролегает из одного города в другой в пределах Республики Беларусь и вы решили воспользоваться автобусом, не забудьте паспорт на своего любимца, ветеринарную справку, намордник, ошейник или клетку в зависимости от размеров питомца.

Животному покупается багажный билет, стоимость которого прямо пропорциональна расстоянию. Для крупных собак выкупается дополнительное место.

Что же касается отправления за границу, здесь придется воспользоваться иными видами транспорта, так как проезд в автобусах международного назначения, также на маршрутах, курсирующих по странам СНГ, с животными ЗАПРЕЩЕН. При выезде за пределы Республики Беларусь вводится ряд особых условий, узнать о которых можно у конкретного перевозчика, а также в ветеринарной станции.

Лев Долгицер, заместитель начальника ГУ «Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте»:

Собираясь в путешествие со своим питомцем, самое главное — надо подготовиться к этому заранее. Надо проверить, все ли документы в порядке. Обязательно наличие международного ветеринарного паспорта, а также чипирование животного.

Наличие чипа — безоговорочное требование европейских стран. Чип вживляется под кожу животному для идентификации — он подобен пожизненному номеру. По странам СНГ допускается проезд без чипа.

Лев Долгицер:

За 2-3 дня до отъезда (отлета и т.д.) обязательно нужно придти в районную ветеринарную станцию. Животное должно пройти клинический осмотр. По результатам осмотра выдается свидетельство о состоянии животного на день отъезда и об отсутствии инфекционных болезней в местности, откуда уезжает животное.

Перед выездом за границу нужно позаботиться о том, чтобы животному были сделаны все необходимые прививки.

Лев Долгицер:

Животному обязательно должна быть сделать прививка против бешенства. Прививку следует сделать не позднее, чем за месяц до отъезда.

Паспорт тоже готовится заранее.

Лев Долгицер:

Паспорт делается не перед отъездом, а когда животное было куплено или появилось на свет.

Итак, когда ваш четвероногий друг имеет чип, паспорт, свидетельство или сертификат о состоянии здоровья, ему и таможня не страшна. Но стоит, помнить, что любое путешествие — стресс для животного.

Лев Долгицер:

Не везите животное просто для удовольствия. Когда животное возвращается с любой поездки, оно трясется, колотится, пена изо рта... Поэтому животное приходится лечить.

Тем более что не все авиакомпании разрешают проносить в салон даже мелких животных. А теперь представьте: гул самолета, тряску, взлет и посадку ваш четвероногий друг, находясь в клетке в соседстве с чемоданами, может и не пережить. Авиакомпания «Белавиа» допускает провоз животного в ручной клади, если его вес вместе с клеткой не превышает 8 кг. Если же превышает, то ваш любимец летит в багажнике. Допустимый вес всего багажа, принадлежащего одному пассажиру, — 20 кг. Всё, что сверх лимита, оплачивается в размере 1% от стоимости билета за каждый лишний килограмм.

Мария Тябус, агент СОБ УП «Аэропорт Минск-1»:

Агент, который проверяет паспорт и билет, взвешивает животное и выписывает на билете, сколько пассажиру следует заплатить за лишние килограммы.

Взвешивайте своих животных и взвешивайте все «за» и «против» их путешествий. Есть еще одно исключение из правил авиаперевозок.

Мария Тябус:

Бесплатно перевозятся собаки-поводыри.

Выходит, самым лояльным видом транспорта остается железнодорожный. Но в этом случае хозяину придется выкупить всё купе.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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