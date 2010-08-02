Муж после развода требует 50% стоимости квартиры, в которую он не вложил ни копейки. Что делать?

Оксана Разина из Гомеля задает вопрос: «Мои родители разменяли свою квартиру, чтобы купить квартиру нам с мужем. Теперь, после развода, муж требует 50% за жилье, в которое он не вложил не копейки! Что делать?».

Алесь Хмыль, юрист:

То, что куплено в браке, делится, естественно, 50 на 50. В судебном порядке он, конечно, может требовать свои 50%. Поэтому в этом случае я однозначно советую доказать, что квартира была куплена за деньги, вырученные с продажи родительской квартиры. Сразу предупреждаю, что это очень сложно будет сделать. Здесь должен быть договор купли-продажи родительской квартиры. Очень важно, если всё произошло в один день — продали, получили деньги и вложили деньги в покупку этой квартиры — чтобы были свидетели.