Как «Энергосбыт» может снять показания счетчиков, если жильцов часто нет дома?

Павел Кунцевич из Минска волнуется за то, что котроллеры «Энергосбыта» не могут снять показания счетчиков, так как его семья и соседи редко находятся дома. Как в таком случае происходит сверка оплаченной электроэнергии?

Галина Жинко, начальник МО «Энергосбыт»:

В этих случаях потребитель, который, допустим, редко бывает дома, пишет заявление о том, что временно не проживает. У нас в базе на каждого потребителя заведено дело, открыт лицевой счет, где мы ставим код, что данный потребитель проживает временно, непостоянно.

Жилищным организациям обязаны предоставить доступ к приборам учета. Жильцы не имеют права преграждать к ним доступ. Затруднения возникают тогда, когда счетчики находятся в квартирах. В этом случае делается предупреждение о том, что к вам придет работник энергоснабжающей организации, то есть выписывается извещение о том, чтобы был обеспечен доступ для снятия контрольных показаний для сверки оплаты. Как правило, такое извещение вывешивается на дверях квартиры или бросается в почтовый ящик.

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