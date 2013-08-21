Можно ли выбирать продукты на рынке самому?

Новости Минска. Парадокс нашей жизни в том, что у нас за базар отвечают, но вот за рынок нет.

Уже полвека супруги Берковы каждую неделю исправно ходят на Комаровский рынок, чтобы купить овощей и фруктов. Только в последнее время, сетует пожилая пара, плоды на рынке часто и запретны, и несладки.

Иван Берков:

Супруга там трогает. Я плохо вижу, я только сумки ношу. Супруга хочет выбрать, чтобы было не гнилое и не перезрелое, или, наоборот, ищем недозрелую грушу для домашнего приготовления. И ее регулярно отваживают: «Не трогайте!»

Каждый посетитель рынка сталкивается с такой ситуацией. Хочется найти помидор помясистее или персик посочнее, но продавец выбрать не позволяет. Продать-то нужно все, в том числе подбитый, подпорченный товар. Если каждому покупателю дать выбрать, убытков не оберешься.

Иван Берков:

С нас со всех троих пух и перья летели! Если вам надо, то я вам выберу, у меня вот здесь, возле коленей, за прилавком где-то. А дома оказывается совсем не такой продукт, как в миске видели.

А вернуть товар, купленный на рынке, сложно. Чеков не выдают, и доказать, что вы купили фрукты и овощи именно у этого продавца, можно только если у вас есть свидетели. Поэтому еще более абсурдным выглядит запрет на самостоятельный выбор товара. Мы смиренно позволяем продавцу решать, какие овощи и фрукты нам продать. Поэтому часто мы проносим домой и подвявшие огурчики, и сливы бальзаковского возраста.

Елена Мойсейчик, юрист:

При продаже товаров покупателю продавец обязан предоставить возможность такому покупателю самостоятельно, либо с его помощью выбрать товар. Соответственно, если покупатель говорит продавцу, что он хочет какой-то конкретный товар, продукт питания, и указывает на него каким-либо способом, продавец обязан реализовать ему именно этот товар. Он не вправе отказать в реализации именно этого товара. Помимо всего прочего, если покупатель настаивает на том, чтобы продавец показал ему весь предлагаемый к продаже товар, и этот продукт питания продемонстрировать, прежде чем опустить в какую-либо тару, то продавец обязан выполнить требования покупателя.

Иными словами, на рынке, как и в любом торговом объекте, действуют правила розничной торговли и закон о защите прав потребителя. Или должны действовать? Чтобы это проверить, наш корреспондент отправляется за покупками.

Можно персики выбрать?

Нет, выбрать нет. Все подряд!

А почему?

На рынке вообще нельзя продукты трогать! За это штраф дают!

Скажите, а выбрать можно?

Я буду сама класть. Лучше, чем на витрине!

Подождите, а почему нельзя выбрать с прилавка? То есть нельзя, да?

Нельзя.

А почему?

А потому, что вы своими руками не имеете право лазить по витрине. Возьмите в другом месте. Может, там вам разрешат...

А у вас есть жалобная книга?

При чем тут жалобная книга?

Нет, дайте мне жалобную книгу. Вы знаете, что если я ее не получу, я имею право вызвать милицию?

Вызывайте, пожалуйста...

Но мы решили вместе с нашими героями пообщаться с руководством рынка и выяснить, почему продавцы нарушают правила розничной торговли? Оказалось, что в присутствии администратора и съемочной группы продавцы начинают смутно припоминать о правах потребителя.

По желанию покупателя можно выбрать товар!

А вы не знали этого раньше?

После короткого ликбеза для продавца мы, все-таки, попросили Книгу замечаний и предложений. Она должна быть в каждой торговой точке и выдаваться строго по первому требованию.

Так что, она такая девственно чистая, что в ней никто не писал?

Вы знаете, покупатели всегда довольны. У меня одни только благодарности.

Итак, покупатель имеет право выбрать любой товар, какой только пожелает, и ему не имеют права отказать в продаже. Другое дело, что трогать плоды голыми руками на лотке все-таки нельзя.

Марина Гюлмалиева, продавец:

Покупатели есть с разными болячками, и не каждый захочет после кого-то это брать. По санитарным нормам это запрещено.

Если, все-таки, очень хочется проверить плоды на ощупь, берите с собой одноразовые перчатки – отказать вам не будет причины. В противном случае требуйте Книгу замечаний и предложений и вызывайте администратора.

Любовь Кожевникова, старший администратор:

У нас идет наказание на комиссии. Это влечет лишение места или другие наказания на усмотрение администрации.

Супруги Берковы остались довольны полученным ответом и отправились по торговым рядам за покупками. И ни один продавец не отказал им в продаже желаемого товара.

А вообще, вы не замечали, что наша жизнь очень похожа на рынок? Если совесть дешевеет, то в конечном итоге проигрывают те, у кого она есть, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.