Можно ли вернуть деньги за приворот у гадалки, если после ритуала парень бросил?

Минчанка Екатерина Кудрявцева решила обратиться к гадалке и приворожить молодого человека, отношения с которым начали портиться. Однако результат девушку разочаровал — после ритуала отношения с парнем испортились безвозвратно. И тогда у Екатерины встал прагматичный вопрос: «Можно ли вернуть уплаченные за приворот деньги?»

Екатерина Кудрявцева:

Я встречалась с парнем около двух лет. У нас были серьезные отношения. Около двух месяцев назад мы очень сильно поругались, и наши отношения резко ухудшились. Чтобы все изменить к лучшему, я решила обратиться к гадалке и приворожить его.

Найти гадалку сегодня не составит труда — достаточно иметь доступ к интернету. Вводим: «гадалка, Минск» и вот... И порчу снимут, и деньги в жизнь привлекут, и остывшим чувствам не дадут угаснуть.

Екатерина Кудрявцева:

Она пообещала помочь, сказала, что все будет хорошо. Я потратила много сил, времени и средств, но результат был ужасный. Мы разругались окончательно, расстались. Шансов, что мы будем вместе, теперь нет.

Парня я уже не верну. Но могу ли я вернуть хотя бы деньги?

Ирина Нестерович, юрист:

Взыскать деньги с гадалки нельзя, поскольку обязательства возникают только на основании или договора, или причинения вреда, или неосновательного обогащения. Поскольку в данном случае с гадалкой не заключался договор на оказание каких-либо услуг, поэтому деньги взыскать невозможно.

Александр Шимбалев, протоиерей Минской епархии:

Приворот — это такое действие, которое не только с церковной точки зрения недопустимо, но и с точки зрения обычной человеческой морали, даже мирской морали. Ведь получается, что мы вторгаемся в жизнь другого человека, не спросив у него.

Однако на любом сайте в интернете, в книжных магазинах всегда можно найти несколько несложных способов приворотов.

Александр, парапсихолог:

И, слава Богу, что почти все эти привороты написаны неправильно. Они специально написаны неправильно, чтобы все подряд этим не занимались. Но большинство из тех, кто пытается этим заниматься, якобы профессионально, занимаются именно приворотами, о которых написано в интернете или в книгах. Ни в одной книге нет ни одного реально действующего приворота.

Приворот сам по себе не решает ситуацию. Приворот просто похож на таблетку анальгина, которая иногда помогает. И точно так же имеет побочные эффекты. По-хорошему, есть много других способов решения ситуации.

Александр Шимбалев, протоиерей Минской епархии:

Ничего хорошего не будет, поскольку всё, что сделано при помощи беса, никогда счастья не принесет. Поэтому всякое действие, которое совершается при помощи беса, всегда идет во вред человеку. И мы это видим, потому что жизнь у него ухудшается намного. Ничего хорошего не случалось — только клубок проблем.

Может, оно и к лучшему, что приворот не сработал. А деньги, которые заплатила Екатерина гадалке — всего лишь небольшая уплата за собственную ошибку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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