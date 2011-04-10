Положена ли пенсия по потере кормильца студентке, у которой умер отец?

Елена Скрупинина из Воложина спрашивает: «Три года назад у меня умер муж. Дочь является студенткой. Ей 20 лет и она учится на 3-м курсе университета на бюджетном отделении. Имеет ли она право на пенсию по потере кормильца?»

Алесь Хмыль, юрист:

Лица в возрасте от 18 лет и старше, обучающиеся по дневной форме образования в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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