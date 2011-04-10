Минчанам в жировках начисляют плату за услуги, которыми они не пользуются!

В 2004 г минчанка Ольга Ковалевская заключила договор с предприятием «Современные электронные технологии» на подключение к системе кабельного телевидения. С тех пор услуги данной организации женщина добросовестно оплачивает через банк. Тем не менее, в жировках по оплате коммунального обслуживания ежемесячно присутствует графа: «ТВ-программы», которые предоставляет другая кабельная компания.

Ольга Ковалевская:

Договорных отношений с ОАО МТИС, который выставил данную услугу, мы не заключали. Неоднократно с их стороны поступали предложения, договоры в двойном экземпляре. Но мы не подписывали договоры, потому что состоим в других договорных отношениях с оператором подобных услуг.

Ольга признается, что несколько лет назад при появлении в жировках счетов по оплате кабельного ТВ, которое предоставляли Минские телевизионные информационные сети, она не стала возражать. Сумма была незначительная — всего 780 рублей в месяц, поэтому вопрос «Зачем платить за уже итак имеющийся пакет телеканалов?» остро не стоял. До поры, до времени, а точнее до того, как платежи не взвинтились раз так в 17.

Ольга Ковалевская:

Нам выставлялся тариф в размере 780 белорусских рублей. Это были шесть стандартных каналов. Но с февраля появился еще один тариф, а это уже 35 каналов по 380 рублей. Итого ежемесячное начисление — 13 300 рублей.

Повышение цены связано с тем, что с начала текущего года МТИС, оператор кабельного ТВ, в процессе модернизации увеличил количество телеканалов. Проблема в том, что Ольга не нуждается в них, поскольку пакет телеканалов ей предоставляет иной кабельный провайдер.

Ольга Ковалевская:

По телефону нам сказали, что поскольку до февраля мы оплачивали по тарифу 780 рублей, то мы как бы заключили с ними молча договор на дальнейшее обслуживание. С чем мы в корне не согласны.

Дмитрий Бущик, заместитель директора по маркетингу МТИС:

Гражданский кодекс Республики Беларусь позволяет нам оказывать услуги без заключения договора в письменном виде. Это означает, что мы предлагаем услугу, ассортимент, и если абонент оплачивает, то он соглашается, принимает наши услуги.

Путаница возникла потому, что Ольга не придала значения договору — так называемой оферте, который был выслан ей вместе с жировкой. Договор, заключаемый в форме публичной оферты, не требует двухстороннего подписания, он вступает в силу с момента оплаты предложенных услуг.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Данная оферта должна содержать существенные условия договора. В частности, договора на оказание услуг по предоставлению телевизионных программ. Женщина, оплатив полученный счет, фактически согласилась с заключением данного договора на предусмотренных условиях.

Из оферты, которую МТИС присылает абонентам вместе с жировками, следует, что, оплатив услуги кабельного телевидения в размере, указанном в коммунальных счет-извещениях, граждане автоматически соглашаются на условия договора. Но следует обратить внимание на то, что невозможно внести квартплату частично, указав при этом, за какую услугу отказываешься платить. Следовательно, МТИС изначально лишает людей возможности не заключать с ними договор. Отказаться от добровольно-принудительного сервиса можно лишь после его оказания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Бущик:

Если вы решили не смотреть телевизор или подключиться к другому оператору, или вы просто считаете, что шести каналов для вас достаточно, то достаточно сообщить об этом по телефону или путем письменного обращения.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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