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Нужно ли согласовывать с ЖЭСом установку металлической двери в квартиру?

10 апреля 2011 13:31
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Анна Чистякова из Витебска спрашивает: «Взамен старой деревянной входной двери в квартиру мы решили установить металлическую. Надо ли нам это согласовывать с коммунальными службами?»

Алесь Хмыль, юрист:
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Беларусь №1805 «Об утверждении Положения о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах», установка усиленных и дополнительных дверей в квартиру самовольно запрещена и должна согласовываться с организацией, осуществляющей эксплуатацию жилого фонда.
Решение этого вопроса находится в компетенции ЖЭСа, который обслуживает ваш дом.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Консультация юриста

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