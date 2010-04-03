Как добиться того, чтобы починили домофон в подъезде?

Фирме же, которая должна заниматься ремонтом домофонной системы, на расчетный счет все это время исправно поступают денежные средства.
Попасть в этот подъезд нашей съемочной группе оказалось непросто. Домофон не работает, кодового замка нет, дверь закрыта на обычный ключ. В этом доме нет лифта, а население преимущественно пожилое. И лишний раз преодолевать ступени, чтобы встретить, например, врача, не так просто. А если приходится вызывать «скорую»?
Тогда возникает вопрос: почему ЖЭС выставляет в платежке суммы жильцам за пользование домофоном? Выходит, люди перечисляют деньги несуществующей или нарушающей закон организации посредством жилищных служб.
Местные жители:
Руководители говорят: «Будем делать». Вот, трубки поставили новые.
С сентября ничего не делают.
С дверями нараспашку жильцы не стали мириться и коллективно сложились, чтобы купить простейший замок.
Потраченные денежные средства жилищные службы обязаны вернуть посредством уменьшения суммы, выставленной за коммунальные услуги, если от жильцов поступит коллективное обращение.
Если в таких и подобных случаях ЖЭС не реагирует, звоните на горячие линии Управления жилищного хозяйства или Администрации района.
Юрий Воропай, юрист:
ЖЭС — посредническая организация, через которую перечисляются денежные средства на ту сторону, которая обслуживает дверь по договору. Ответственность несет организация, которая устанавливает систему и с которой заключен договор на техническое обслуживание.
Название данной организации — «Лэфи». И если бы жилищные службы перестали «кормить» непорядочных предпринимателей из карманов жильцов, то руководство «Лэфи» тут же бы взялось за ремонт двери. Но, видимо, ЖЭС-78 больше жалеет нерадивых мастеров, нежели стариков.
Юрий Воропай, юрист:
Срок для ремонта, устранения неполадок и неисправностей вышедшей из строя домофонной системы — не более 14 дней со дня письменного обращения жильцов, заинтересованных граждан.
Если в течение 14 дней требование не будет удовлетворено, то жильцы могут обратиться в суд, который всем воздаст по заслугам: организации, обслуживающей дверь, — за несвоевременный ремонт, а жилищным службам — за неверную бухгалтерию.
Об аналогичном случае поломки домофона и проблем, которые возникли в связи с этим у жильцов, читайте здесь.
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