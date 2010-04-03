Как добиться того, чтобы починили домофон в подъезде?

Более семи месяцев в минской 5-этажке по адресу Логойский тракт, 34/2 не могут отремонтировать домофон подъездной двери.

Фирме же, которая должна заниматься ремонтом домофонной системы, на расчетный счет все это время исправно поступают денежные средства.

Попасть в этот подъезд нашей съемочной группе оказалось непросто. Домофон не работает, кодового замка нет, дверь закрыта на обычный ключ. В этом доме нет лифта, а население преимущественно пожилое. И лишний раз преодолевать ступени, чтобы встретить, например, врача, не так просто. А если приходится вызывать «скорую»?

Тогда возникает вопрос: почему ЖЭС выставляет в платежке суммы жильцам за пользование домофоном? Выходит, люди перечисляют деньги несуществующей или нарушающей закон организации посредством жилищных служб.

Местные жители:

Руководители говорят: «Будем делать». Вот, трубки поставили новые.

С сентября ничего не делают.

С дверями нараспашку жильцы не стали мириться и коллективно сложились, чтобы купить простейший замок.

Потраченные денежные средства жилищные службы обязаны вернуть посредством уменьшения суммы, выставленной за коммунальные услуги, если от жильцов поступит коллективное обращение.

Если в таких и подобных случаях ЖЭС не реагирует, звоните на горячие линии Управления жилищного хозяйства или Администрации района.

Юрий Воропай, юрист:

ЖЭС — посредническая организация, через которую перечисляются денежные средства на ту сторону, которая обслуживает дверь по договору. Ответственность несет организация, которая устанавливает систему и с которой заключен договор на техническое обслуживание.

Название данной организации — «Лэфи». И если бы жилищные службы перестали «кормить» непорядочных предпринимателей из карманов жильцов, то руководство «Лэфи» тут же бы взялось за ремонт двери. Но, видимо, ЖЭС-78 больше жалеет нерадивых мастеров, нежели стариков.

Юрий Воропай, юрист:

Срок для ремонта, устранения неполадок и неисправностей вышедшей из строя домофонной системы — не более 14 дней со дня письменного обращения жильцов, заинтересованных граждан.

Если в течение 14 дней требование не будет удовлетворено, то жильцы могут обратиться в суд, который всем воздаст по заслугам: организации, обслуживающей дверь, — за несвоевременный ремонт, а жилищным службам — за неверную бухгалтерию.

Об аналогичном случае поломки домофона и проблем, которые возникли в связи с этим у жильцов, читайте здесь.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.