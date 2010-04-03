Куда обращаться и можно ли вернуть деньги за тушь, которая вызвала аллергическую реакцию?

Женщины пользуются косметикой, как правило, для того, чтобы привлекать мужчин. А вот Мария, купив новую тушь, испугала даже подругу.

Мария:

На одном из рынков Минска я приобрела дорогую тушь стоимостью около 50 тысяч рублей. Накрасила ресницы, и через некоторое время ощутила дискомфорт: глаза заболели, припухли, начали слезиться. Я не аллергик, поэтому для меня это оказалось сюрпризом.

Подарила эту тушь своей подруге, и у нее возникли такие же симптомы.

Наталья Дударева, врач-аллерголог, заведующая отделением аллергологии 10-й ГКБ:

Аллергические реакции на косметические средства — довольно частые случаи, и проявляются они по типу контактного дерматита. Некоторые косметические средства могут вызывать покраснение, зуд, отечность. Если тушь попадает в глаза, то она может вызывать слезотечение, зуд глаз — и это уже называется коньюктивитом. Каких-то тяжелых реакций, таких как отек Квинке, анафилактический шок, — на косметические средства мы не отмечали.

В этом случае обе девушки отделались легким испугом. Тем не менее, коньюктивит — вирусное заболевание, при котором выдается лист нетрудоспособности. Выходит, стоит накрасить глаза такой тушью — и лечись. А ведь тушь и вся парфюмерно-косметическая продукция не подлежит обмену и возврату в соответствии с постановлением Совета Министров. Поэтому при выборе того или иного средства покупатель должен быть бдительным, а продавец…

Ирина Макова, юрист ОО «Правозащита»:

Продавец обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемом товаре, в том числе сертификат соответствия на данный товар.

Не поленитесь посмотреть срок годности товара! Хотя при неправильном хранении косметические свойства продукта могут быть нарушены. Поэтому лучше приобретать косметику в магазинах или аптеках, нежели на рынках, как это сделала Мария.

Мария:

У меня возникли сомнения в качества данного продукта. Но, к сожалению, чек не сохранился.

Ирина Макова, юрист ОО «Правозащита»:

Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Для подтверждения факта приобретения товара могут использоваться свидетельские показания, элементы потребительской упаковки, на которых имеются отметки, подтверждающие, что товар был приобретен именно у данного продавца.

Кстати, стоило Марии сказать продавцу, что она обратилась в программу «Добро пожаловаться», на следующий же день ей вернули ее деньги, уплаченные за «слезную» тушь. Даже свидетели не понадобились! А вообще, провести диагностику любого косметического средства на предмет аллергии невозможно!

Наталья Дударева, врач-аллерголог, заведующая отделением аллергологии 10-й ГКБ:

Аллергенов для диагностики в условиях нашего стационара или в условиях лаборатории НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Ведь каждое косметическое средство может вызывать аллергическую реакцию в зависимости от того, из каких компонентов оно состоит. И в отдельности на каждый, отдельно взятый компонент, может возникнуть аллергическая реакция.

Тяжелая аллергия на якобы качественный крем появилась еще у одной девушки. Об этом случае, а также советы косметолога и юриста в такой неприятной ситуации читайте ЗДЕСЬ.

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