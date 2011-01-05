Что делать, если магазин отказывается вернуть деньги за новый велосипед, который сломался на третий день после покупки?

Алексей Климович купил в магазине велосипед. На третий день после покупки у него сломалась ручка, с помощью которой регулируется высота сидения. Странно, что производитель предпочел изготовить ее из мягкого металла. Нетрудно предположить, что подобные детали ждет та же участь.

Поэтому Алексей решил сдать велосипед и вернуть свои деньги. Однако в магазине товар не приняли, ссылаясь на отсутствие товароведа. Когда товаровед пришел, он сказал, что велосипед можно только ремонтировать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правильно ли это?

Людмила Скрицкая, юрист:

Если товар у вас некачественный, вы приходите к продавцу магазина. Если он отвечает вам, что нет заведующей или товароведа, вам не нужно бегать к продавцу, чтобы застать товароведа. Необходимо написать заявление и оставить его у продавца. Это заявление составляется в двух экземплярах: один отдаете продавцу, а второй оставляете у себя. На вашем экземпляре продавец должен поставить дату, когда письмо принято, указать номер входящей корреспонденции и фамилию того человека, который принял.

Согласно ст. 20 закона «О защите прав потребителей», если потребитель приобрел товар и этот товар оказался некачественным, он имеет право требовать либо возврата денег, либо ремонт, либо соразмерного уменьшения цены, либо обмена некачественного товара на качественный.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.