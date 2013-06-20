Новости Минской области. Раскрыто уголовное дело об убийстве двух малолетних детей в Солигорске. Напомним, 10 декабря прошлого года трупы мальчика и девочки были найдены в одной из квартир города.

Установлено, что убийство детей совершила их мать. Женщина в течение нескольких месяцев страдали расстройствами психики. После совершения преступления она скрылась. Позже на территории садового участка был обнаружен труп обвиняемого. Смерть женщины наступила от общего переохлаждения организма.

Принято решение о прекращении деятельности по данному уголовному делу в отношении умершего лица, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.