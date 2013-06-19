Сегодня принят законопроект об усилении мер ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения

Новости Беларуси. Депутаты за трезвых водителей на дороге. Резонансный законопроект об усилении мер ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения приняли сегодня сразу в двух чтениях. Поправки предусматривают за первый раз нетрезвому водителю штраф до 100 базовых величин, уголовная ответственность наступает при повторном нарушении в течение года. В этом случае, кроме конфискации транспортного средства нарушителю грозит до 4 лет лишения свободы, если по его вине погиб или травмирован человек.

Нововведения позволят изымать транспортное средство, в том числе и не принадлежащее самому пьяному водителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Михалькова, председатель Пстоянной комиссии Платы представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Это закон направлен на профилактику правонарушений. Я думаю, что с принятием этого закона станет меньше пьяных водителей за рулем.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

100% депутатов поддержали этот законопроект. На мой взгляд, это не случайно. Эта тема вызрела, она уже была у общества на языке и вот сейчас получила законодательное закрепление. Это один из элементов судебно-правовой реформы, которая в настоящее время активно идет. Другая тема - стритрейсинг, когда ночью начинают устраивать соревнования между собой. Эту тему мы будем прорабатывать. Я думаю, что мы решим ее.

Водитель подшофе протаранил два автомобиля. А это столкновение произошло прямо на пешеходном. Удар был такой силы, что пенсионерку отбросило на несколько метров. Оказалось, тот, кто за рулем под сильным градусом.

Только за первые месяцы этого года на белорусских дорогах по вине нетрезвых «гонщиков» произошло больше сотни ДТП, 24 человека погибли, 150 получили ранения. Всего задержано 16 тысяч пьяных автолюбителей. При этом каждый десятый вновь сел за руль в таком состоянии. Для беспредела под градусом наступил час ИКС.

Резонансный законопроект — усиление ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Его парламентарии рассматривали почти час.

На проблему обратил внимание Президент. Предложения подготовила Генеральная прокуратура. И вот документ уже в Овальном зале. До этого был изучен мировой опыт борьбы с пьянством на дороге. За такое правонарушение автомобили конфискуют в 15 странах. Поправки, уверены депутаты, дадут профилактический эффект.

Людмила Михалькова:

Депутаты и Президент поддержали наше решение о принятии этого закона сразу в двух чтениях. Вступает он в силу через три месяца после официального опубликования. Это с учетом того, что люди его ждали, он очень актуален.

Проект закона предполагает увеличение сроков лишения свободы до 10 лет за совершение ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди. Кто попался «под мухой» в первый раз может лишиться водительского удостоверения и заплатить штраф до 10 миллионов рублей. Сейчас это 3 с половиной. Следующая поездка под градусом в течение года будет стоить автомобиля. Нововведения позволят изымать машину, в том числе и не принадлежащую самому пьяному водителю. Решение примет суд.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Республики Беларусь:

Особый акцент в этом отношении был сделан, что ни один чиновник не сможет этого сделать кроме суда.

Разработчики законопроекта намерены пойти дальше. Признать записи видеорегистратора официальным доказательством, пересмотреть наказание и за другие нарушения на дороге, например, скоростной режим и стритрейсинг.

Где скорость приветствуется — так это в интеграционных процессах. Депутаты сегодня также ратифицировали соглашение таможенного союза и стран СНГ об устранении техбарьеров во взаимной торговле. Это будет способствовать увеличению товарооборота.

Преград на пути развития ипотеки тоже должно стать меньше. Изменения в соответствующие законы приняли в Овальном зале.

Леонид Ковалевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству:

Банки сегодня страхуют себя тем, что они предлагают, прежде всего, поручительство. Человек будет нести прямую ответственность сам за себя за невыполнение правил договорных обязательств по ипотеке.