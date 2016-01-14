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Можно ли продать подаренную квартиру без согласия прописанного в ней человека?

14 января 2016 11:12
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Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают порядка 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на неверных мужей до вопросов о разбитой посуде.

Жительница Минска задает вопрос:
Этим летом мама подарила мне квартиру. Все сделали как полагается: составили договор дарения, зарегистрировали право на собственность. В квартире остался прописан мой отец, но он там не проживает. В договоре сохранено за ним право пользования. Могу ли я выписать отца и необходимо ли мне его согласие на продажу квартиры?

Елена Мойсейчик, юрист:
Ваш отец имеет право на проживание (поскольку это право прописано в договоре дарения). Его согласие на продажу квартиры требуется и обязательно. Выписать его без согласия Вы не сможете, так как в договоре дарения, как указано выше, за ним закреплено право проживания. 

# Консультация юриста # Елена Мойсейчик # Наследство

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