Можно ли продать подаренную квартиру без согласия прописанного в ней человека?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают порядка 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на неверных мужей до вопросов о разбитой посуде.

Жительница Минска задает вопрос:

Этим летом мама подарила мне квартиру. Все сделали как полагается: составили договор дарения, зарегистрировали право на собственность. В квартире остался прописан мой отец, но он там не проживает. В договоре сохранено за ним право пользования. Могу ли я выписать отца и необходимо ли мне его согласие на продажу квартиры?

Елена Мойсейчик, юрист:

Ваш отец имеет право на проживание (поскольку это право прописано в договоре дарения). Его согласие на продажу квартиры требуется и обязательно. Выписать его без согласия Вы не сможете, так как в договоре дарения, как указано выше, за ним закреплено право проживания.