Закон о бюджете на 2016 год одобрили в Совете Республики

Новости Беларуси. Менее получаса назад бюджет одобрен в Совете Республики. «За» проголосовали все присутствующие депутаты.

Единогласно «за». Проект бюджета во втором чтении приняли сегодня, 18 декабря, в нижней палате парламента. С этого и началось очередное заседание восьмой сессии. Самым ожидаемым документ был не только для законотворцев, журналистов, но и для каждого жителя Беларуси. Ведь фактически это все то, что обеспечивает благосостояние белорусов.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Проект бюджета на будущий год едва ли уместился в двух томах. Почти 800 страниц. Но вот речь здесь о триллионах белорусских рублей. Расходы на развитие различных секторов экономики, расчет поступлений от налогов, структура местных бюджетов — просчитано все до мелочей.

При формировании учли все условия. Как внутренние, так и внешние. Беларусь интегрирована в мировое экономическое пространство. Вот и цена на нефть — 50 долларов за баррель. Показатель скоординирован с российским сценарием.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В российском бюджете не было заложено 50 долларов, буквально за последние две недели цена снизилась вследствие разных внешних проявлений. Мы должны быть готовы к тому, что нефть может как возрасти в цене, так и упасть.

Профицит в будущем году составить должен более 17 триллионов белорусских рублей. Так, страна планирует заработать более 180 триллионов, а вот потратить более 163. Вот такой он, кошелек страны. Деньги пойдут на обеспе чение безопасности, развитие экономики, ЖКХ, здравоохранение, образование, спорт, культуру, политику социальную. Это, несомненно, подчеркнет: бюджет на будущий год социальную направленность сохранит. Только на формирование семейного капитала в бюджете предусмотрено 2 триллиона белорусских рублей. А еще расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия. Сельскому хозяйству плюсы свои.

Виктор Щетько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике:

Надо работать, надо уменьшать себестоимость, надо прибыль получать, чтобы, по крайней мере, сельское хозяйство могло работать.

О продукции под знаком «made in Belarus» совсем скоро знать будут в Латинской Америке и Африке. Вот и в бюджете будущего года диверсификация — в списке ключевых целей развития. Наравне с ростом экспортных поставок и созданием новых рабочих мест

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Мы понимаем, что наши точки экономического роста — это экспорт, это завершение уже начатых инвестиционных проектов. Я думаю, что это найдет отдачу в нашей экономике.

А вот будущую деноминацию в бюджет не включали. Момент этот, скорее, технический.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

С 1-го июля мы просто переведем бюджет в другое исчисление, отбросим четыре нуля. В принципе, это техническая работа.

Ставку на эффективность и оптимизацию расходов оценили и в Совете Республики. Сюда поступил законопроект. Еще до начала заседания в кулуарах — оживленная беседа. Как раз-таки о главном финансовом документе страны. Да и на столах сенаторов не один том материалов. Вот и в профильной комиссии отмечают: про социальную направленность забывать нельзя, но и экономическими «бонусам» тоже нужно заинтересовать.

Тамара Последняя, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам:

Самое важное — дать удочку, а не рыбу. Научить ловить рыбу. Это важно. В этом социальная направленность, на мой взгляд, должна иметь ограниченный характер в том смысле, что надо научить и дать возможность людям зарабатывать.

Еще несколько показателей: инфляция на уровне 12%, курс доллара — 18 700. Привлекать планируют и инвестиции. Об этом еще раз подчеркнут в Совете Республики.

Владимир Пантюхов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам:

Анализу подвергались каждая статья доходов и расходов республиканского бюджета, каждая корректируемая или вводимая норма налогового или бюджетного кодекса. Составлен целый ряд предложений и замечаний, которые в процессе работы рассмотрены и учтены в той или иной мере.

Законопроект здесь одобрили.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

В принятом бюджете сохраняется финансирование приоритетных государственных расходов на образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Сохраняется тот высокий, достигнутый на сегодня уровень оказания этих услуг, бесплатных услуг, здравоохранения, образования. Вот это все присутствует.

Очевидно, концептуальные подходы к формированию бюджета на 2016-й год сохранены. Тем не менее акценты расставлены и с учетом всех внешнеэкономических условий. А вот насколько точно рассчитаны все прогнозные показатели, известно станет уже в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.