Общественный совет при МВД предлагает смягчить наказания за административные правонарушения

Новости Беларуси. Общественный совет при Министерстве внутренних дел выступает с инициативой смягчения наказания за административные правонарушения. К такому решению пришли, опираясь на статистику. В частности, речь идет о правилах дорожного движения и нормах поведения в общественных местах. Изменения вынесут на общественное обсуждение уже в ближайшее время. В ведомстве уверены, что либерализация системы правосудия будет способствовать улучшению имиджа страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Я не думаю, что каждый выпивший, каждый нетрезвый человек представляет опасность сегодня. Учитывая предназначения органов внутренних дел, мы считаем, что сотрудник милиции обязан оказать даже помощь, если необходимо, такому гражданину в первую очередь, и только во вторую рассматривать поведение как противоправное, если он совершает какие-то общественно опасные. И это касается и некоторых статей, регулирующих правила дорожного движения о водительском удостоверении, иных документах на право вождения, которые, возможно, человек забывает дома, и мы его наказываем за забывчивость, по сути.