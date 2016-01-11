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Общественный совет при МВД предлагает смягчить наказания за административные правонарушения

11 января 2016 17:19
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Новости Беларуси. Общественный совет при Министерстве внутренних дел выступает с инициативой смягчения наказания за административные правонарушения.  К такому решению пришли, опираясь на статистику. В частности, речь идет о правилах дорожного движения и нормах поведения в общественных местах. Изменения  вынесут на общественное обсуждение уже в ближайшее время. В ведомстве уверены, что либерализация системы правосудия будет способствовать улучшению имиджа страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Я не думаю, что каждый выпивший, каждый нетрезвый человек представляет опасность сегодня. Учитывая предназначения органов внутренних дел, мы считаем, что сотрудник милиции обязан оказать даже помощь, если необходимо, такому гражданину в первую очередь, и только во вторую рассматривать поведение как противоправное, если он совершает какие-то общественно опасные. И это касается и некоторых статей, регулирующих правила дорожного движения о водительском удостоверении, иных документах на право вождения, которые, возможно, человек забывает дома, и мы его наказываем за забывчивость, по сути.        

# Милиция Беларуси # Игорь Шуневич

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