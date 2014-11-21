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Какую сумму должен вернуть продавец за некачественный товар, если стоимость его увеличилась?

21 ноября 2014 12:31
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Жительница Логойска задет вопрос:
Я приобрела импортную стиральную машину за 3 млн рублей. За 6 месяцев эксплуатации она неоднократно ломалась и ремонтировалась в сервисном центре. В последний раз мастер сделал заключение, по которому ремонт невозможен и я могу вернуть машину обратно в магазин. Какую сумму должен вернуть нам продавец, если за это время стиральная машина подорожала?       
           
Елена Мойсейчик, юрист:
В данной ситуации вы в праве заявить требование о расторжении договора, потребовать назад уплаченную за товар сумму. Если стоимость на сегодняшний момент увеличилась, то также потребовать разницу между суммой, уплаченной вами за товар, и стоимостью данного товара на сегодняшний момент.    

# Консультация юриста # Некачественный товар # Елена Мойсейчик

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