Можно ли обменять или вернуть деньги за телефон, если он сломался через полтора года после покупки, а гарантийный срок — 1 год?

Николай Пархута купил телефон с гарантийным сроком 1 год. Телефон сломался через полтора года. Можно ли его обменять или вернуть деньги за товар?

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

В соответствии со ст. 21 закона «О защите прав потребителей», если гарантийный срок составляет менее 2 лет (как в данной ситуацией — 1 год), то потребитель имеет право предъявить продавцу претензии по качеству товара в течение 2 лет, если докажет, что дефект, который имеется в телефоне, является производственным. Гарантийный срок в данной ситуации определяет лишь, кто в пределах гарантии и по истечении ее будет доказывать наличие недостатков либо отсутствие недостатков товара.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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