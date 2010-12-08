Что нужно знать хозяину собаки потенциально опасной породы?

Константин Гапаньков, эксперт-кинолог Белорусского кинологического объединения:

Бойцовская порода собак на территории Беларуси только одна — это американский пит-бультерьер. Собаки этой породы не представляет опасности для людей, поскольку они обучены убивать других собак и больше ни для чего другого. Когда используют такой термин касательно ротвейлеров, доберманов или немецкой овчарки — это неправильно.

Правда, в законодательстве перечень так называемых потенциально опасных собак четко определен. Для пород, которые значатся в этом списке — а их ровно 40 — особые правила разведения, содержания и обучения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Константин Гапаньков:

Мне, как эксперту республиканской категории по различным породам собак, многие породы собак вообще неизвестны. Не потому, что я их не знаю. Некоторые породы собак в Беларуси никогда не присутствовали и не будут присутствовать, например породы айну, акабаш, анатолийский карабаш. А вот немецкая овчарка — это служебная собака, которая применяется во всех родах войск, в КГБ, милиции, погранвойсках и так далее.

Ирина Бури-Буримская, владелец питомника:

Любой щенок любой породы — это пластилин: что захотите вылепить, то и получите. Если вы захотите сделать собаку агрессивную, то можете сделать из лабрадора агрессивную собаку — достаточно один раз поощрить собаку за агрессию.

Михаил Прокопчик:

Если нужно будет защитить хозяина или хозяйку, собака может пойти на агрессию и защитить. Но чтобы она это сделала, надо, чтобы поступила команда.

Во всех страшных историях о том, как доберман загрыз 5-летнего ребенка, оставленного без присмотра, бульмастиф набросился на своего хозяина, а стаффордширский терьер искусал троих детей, катавшихся с горки, стоит еще разобраться в причине агрессии собаки.

Елена Карпова:

Виноват только хозяин. Собака — сама по себе добрая: как воспитаете, такой и будет. Мы против, когда собак бьют. Надо забирать таких собак, продавать их с аукциона, а деньги отдавать в городскую казну.





В законодательстве предусмотрено, что всем владельцам таких потенциально опасных пород, прежде чем приступить к воспитанию питомцев, следует самим пройти обучение в кинологических клубах.

Константин Гапаньков:

Обучать бесплатно никто не будет. А взымать деньги клубы не имеют права, так как это общественные объединения по интересам.

Вот и получается, что такие справки клубы как-то выдают. Но только как проходит обучение, действительно ли этим занимаются только профессиональные кинологи, проследить невозможно. Да и зарегистрировать такую собаку без документов о прохождении курсов нельзя.

Ежемесячный налоговый сбор за содержание собаки потенциально опасной породы составляет 45 тысяч рублей. Кроме того, владельцы должны ознакомиться и с особыми правилами содержания таких домашних питомцев: выводить их в места общего пользования только на коротком поводке и в наморднике, не выгуливать на придомовых территориях, не приводить в школы, магазины, парки, стадионы, а несовершеннолетним выгуливать таких собак вообще запрещается.

Павел Асташевич, директор УП ЖЭС №37 Фрунзенского района г. Минска:

Если человек нарушает эти правила, то он приводится к административной ответственности.

Административная ответственность — это штраф в размере до 10 базовых величин, например, за выгул собакив неположенном месте. А наказание владельцам, чьи собаки покусали человека, составляет уже от 10 до 30 базовых величин. Уголовная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных, повлекшее причинение вреда здоровью людей, на сегодня не предусмотрена.

Константин Гапаньков:

Следует принимать жесткие меры к нарушителям, за покусы наказывать самым строгим образом.

Тем временем, во многих штатах США нападение собаки на человека приравнивается к использованию оружия и служит основанием для немедленного уничтожения собаки, а владельцу грозит тюремным заключением сроком до четырех лет либо штрафом до 10 тысяч долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Константин Гапаньков:

Все собаки, которые попадают под список [потенциально опасных пород], применяются в Вооруженных Силах Республики Беларусь, таможне, погранвойсках, милиции и так далее. Откуда тогда мы их будет брать — из-за границы за валюту!?



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По статистике городского Центра гигиены и эпидемиологии только за последние 9 месяцев в Минске от укусов собак пострадало 2342 человека. Опасаются люди больше, как правило, собак крупных пород. И все чаще в обществе говорят о том, что содержание бойцовских собак в городе и вовсе следует запретить.