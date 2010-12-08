Кто отвечает за сохранность электросчетчиков — жильцы или ЖЭС?

Тамара Лапицкая:

Я здесь живу с 1975 года. Все это время счеток был открыт, счетчики воровали постепенно: сначала — с 63-й квартиры, потом — с 62-й, потом — с моей.

Все это время потерпевшие прекрасно обходились без украденного оборудования и на рынок за новой покупкой не спешили. Платить по среднему было удобно, а для некоторых даже выгодно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Тамара Лапицкая:

Это почти столько, сколько я употребляла по счетчику. Но когда теперь мне прислали 115 кВт-ч!

Все дело в том, что с мая этого года для тех, у кого электросчетчика нет, утверждены новые нормы потребления электроэнергии. Для Тамары Лапицкой эта цифра выросла почти в два раза! Теперь уж со счетчиком куда выгоднее! Правда, за чей счет восстанавливать давно украденное оборудование?

Тамара Лапицкая:

Сначала пошла в ЖЭС-15 — мне отказали. Я собственник квартиры (приватизирована) и я должна сама все оплачивать.

И действительно, коммунальные службы свою ответственность за сохранность электросчетчиков на лестничных площадках не признают.

Михаил Колосов, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Республики Беларусь:

О том, что счетчик является общим имуществом, нигде не прописано. То же самое сказано и в ст. 51 Жилищного кодекса Республики Беларусь: за установку счетчика и его сохранность отвечают граждане.

Правда, здесь стоит заметить, что в ч. 2.ст. 51. речь идет о внутриквартирном оборудовании. Как жилец может нести ответственность за то, что находится за пределами его квартиры? Организовать ночное дежурство, повесить замок или установить сигнализацию?

Михаил Колосов:

В 2009 году Совет министров принял постановление о развитии закона о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, о том, что ЖЭС обслуживает электрощитки в пределах только защитной и отключающей аппаратуры. Электросчетчики здесь не значатся.

Получается, что все нормативно-правовые акты, на которые ссылаются жилищные организации, не дают четкого утверждения о том, что «ответственность за сохранность электрооборудования несут граждане». Зато в Правилах пользования электрической энергией однозначно прописано...

Владимир Новицкий,начальник производственно-технического отдела филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»:

Ответственность за сохранность электросчетчика несет та организация, в ведении которой находится данное помещение или жилой дом. Это либо ЖЭС, либо ЖРЭО.

Михаил Колосов:

Когда Министерство энергетики писало себе инструкцию по приборному учету, они без согласования с Министерством жилищно-коммунального хозяйства прописали эту норму и обязали нашу жилищную организацию нести ответственность за сохранность этих щитков.

Выходит, что с ответственностью за счетчики полная неразбериха. ЖЭС и «Энергосбыт» руководствуются каждый своим документом. И пока нормативно-правовые акты противоречат друг другу, кажется, этой переписке граждан и жилищных организаций не будет конца.

Михаил Колосов:

Уже разработаны новые правила электроснабжения, где предусмотрено, что ответственность за сохранность счетчиков лежит на гражданах, где бы эти счетчики не находились.

А пока новые правила не приняты, старые никто не отменял. И здесь юристы утверждают, что закон все-таки на стороне граждан.

Татьяна Шпилевская, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Поскольку ответственность в данном случае, если счетчик расположен на лестничной площадке, несет жилищная организация, в ведении которой находится этот жилой дом, то гражданин имеет право потребовать у этой организации возместить средства, потраченные на приобретение электросчетчика. Гражданин вправе предъявить требование о возмещении ему ущерба, после того как у него этот ущерб произойдет, то есть когда он потратит деньги на приобретение счетчика.

Вот только есть ли смысл опять затевать эту переписку с жилищными службами, которая опять скорее всего закончится шаблонным ответом: «восстанавливайте всё за свой счет«? Или кто-то из пострадавших граждан решиться собрать все документы и наконец-то подать заявление в суд, который и расставит все точки над «и», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Еще лет 10 назад кража электросчетчиков с лестничных площадок — проблема №1 для многоквартирных домов. Их выламывали с электрощитков в подъездах, снимали на дачах, а потом выгодно перепродавали.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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