Обязаны ли жильцы делать отчисления на капремонт, если дом идет под снос?

Дом №5 по улице Нахимова в Минске — 47-го года рождения — уже буквально трещит по швам. Жильцы частенько наблюдают отвалившиеся фрагменты стен и кровли. Капремонт в этом доме проводиться не будет, так как здание идет под снос (дата пока не известна). При этом жильцы исправно ежемесячно вносят взносы на капитальный ремонт.

Наталья Дядюля:

У нас полностью обвалился потолок над подъездом. Слава богу, что не было человеческих жертв, что в этот момент там никто не проходил! У нас просто идет разрушение дома.

Коммунальные службы не спешат устранять проблемы. Люди обращались письменно в жилищные службы, но вразумительного ответа так и не получили.

Татьяна Ольсевич:

Там написано так: «Дом капитальному ремонту не подлежит, а снос будет, но сроки не определены».

Квартиросъемщиков в этом случае беспокоит то, что им приходится оплачивать виртуальный капитальный ремонт.

Вадим Дядюля:

Каждый месяц мы делаем отчисления на капремонт — 12 тысяч рублей.

Ирина Макова, юрист:

Наниматели, собственники жилых помещений обязаны ежемесячно участвовать в финансировании многоквартирных жилых домов. Эти отчисления аккумулируются на субсчетах организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда, местных исполнительных и распорядительных органов, открываемых для накопления средств, которые поступают от населения на капремонт жилых помещений.

Так что пока жильцам не предоставят новые квартиры, им придется платить эти деньги и жить в сыром, покрытом плесенью доме.

Ирина Балемова, главный инженер КУП ЖЭУ-2:

Чтобы дом находился в исправном состоянии, выполняются текущие осмотры и профремонты. Люди обеспечены горячей и холодной водой, в доме есть отопление и свет. Были дефекты потолка — их устранили, осталось только шпатлевку наложить и закрасить. Этот дом на капитальный ремонт становиться не будет. Конкретных сроков еще нет.

Понятно, что мелкий косметический ремонт не спасет ветхий дом от гибели. Но надеемся, что старые стены простоят до получения жильцами новых квартир, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что делать, если в аварийном доме прорывает трубы, а ЖЭС отказывается делать ремонт, мотивируя скорым капремонтом?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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