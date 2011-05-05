Можно ли обменять или сдать сумку, если у нее потрескались ручки, а гарантийный срок истек?

Минчанка Елена Жинко купила себе сумку фирмы Mattioli. Однако уже через месяц после покупки покрытие на ручке стало обдираться.

Елена Жинко:

Я приобрела в магазине сумочку — натуральная кожа. Цена ее — 396 610 рублей. После первого месяца носки я заметила, что покрытие на ручке сумки стало обдираться. Стало отслаиваться верхнее покрытие. Но я решила, что это не сильно заметно, тем более что сумочка мне очень нравится.

Уже через два месяца после покупки на сумке появились потертости и трещины.

Елена Жинко:

Я поняла, что это не очень качественная вещь. Могу ли я вернуть деньги?

Гарантийный срок на сумочку — 50 дней. И он уже истек.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

В данной сумке на рукоятке имеются трещины и потертости, образовавшиеся буквально в течение двух месяцев носки. Трещины также имеются в местах, где не было механического воздействия руки, то есть в местах, где происходит многократный изгиб. Это говорит о том, что нанесен хрупкий полимерный слой.

Это значит, что вещь некачественная. Чтобы доказать, что дефект является производственным, Елене требуется обратиться в лабораторию для проведения испытания.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

В связи с тем, что гарантийный срок на товар истек, требование потребителя о возврате денежных средств или замене некачественного товара будут подлежать удовлетворению в том случае, если потребитель докажет, что недостатки в товаре носят производственный характер.

Затем с заключением экспертизы нужно обратиться либо к продавцу, либо к изготовителю. Хотя в нашем случае это одно лицо, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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