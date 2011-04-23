Как заставить бывшего мужа платить алименты по полной программе?

После развода бывший муж Алеси Пархоменко начал придумывать различные уловки, чтобы не платить алименты. В результате мужчина ухитрился снизить размер алиментов с 340 тысяч до 145 тысяч рублей. Законно ли это?

Алеся Пархоменко:

Мой бывший супруг в свое время являлся индивидуальным предпринимателем. Когда мы развелись, развод еще не был оформлен, я подала исковое заявление в суд для того, чтобы с него были востребованы алименты, так как самостоятельно и добровольно платить он не хотел.

Как и полагается, согласно законодательству, алименты были начислены с момента подачи документов в суд. И сумма ровнялась 340 тысяч бел рублей.

Алеся Пархоменко:

Позже он посчитал, что данная сумма велика для его ребенка, и он сообщил о том, что проживает в сельской местности.

Сумма алиментов для жителя сельской местности немного ниже. И сумма алиментов составила 275 тысяч.

Алеся Пархоменко:

После этого он решил, что это также очень много, и решил закрыть индивидуальное предпринимательство, но деятельность не прекратил — была открыта фирма на подставное лицо. Устроился туда на работу на 0,25 ставки начальником производства, чтобы уменьшить алименты до минимума.

Кем является мой бывший супруг — каков его социальный статус? Как по законодательству можно заставить здорового мужчину содержать своего ребенка?

Мария Шидловская, старший судебный исполнитель суда Центрального района:

В данном случае должник является работающим гражданином, соответственно, размер взыскиваемых алиментов будет равен 25% от его фактического заработка, за вычетом подоходного налога, но не менее 50% бюджетного прожиточного минимума.

А это значит, что бывший супруг все сделал соответственно с законодательством. Но не с совестью. Ведь 145 тысяч — тот минимум, который обязан обеспечивать каждый отец своему ребенку, даже безработный, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вот и получается, что единственное, что можно посоветовать нашей героине...

Мария Шидловская:

Взыскать по алиментам при наличии у ребенка, допустим, какой-либо болезни, затраты по лечению, а также возместить расходы на оздоровление. При наличии доказательств, документов она может обратиться в суд для взыскания суммы. Размер алиментов в данном случае не меняется.

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