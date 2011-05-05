Уволили незаконно — требуйте возмещение морального вреда!

Минчанин Сергей Боровский, получив водительское удостоверение, устроился водителем в фирму по доставке питьевой воды. Однако, проработав 20 дней, был уволен. Отстоять права сына решила его мама, которая поспешила обратиться в нашу программу.

Лариса Боровская:

Нашел объявление о работе в газете. Такой-то оклад. Пошел туда, его взяли. Он стажировался 3 дня и его допустили работать одного.

Но после того как услышал «вы уволены»…

Лариса Боровская:

Слег, неделю не поднимался. Я думала врача вызывать. Можно ли вернуть материальный ущерб за подрыв здоровья?

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Если работник не согласен с формулировкой увольнения или считает, что уволен незаконно, он может оспорить данный приказ в суде. Безусловно, если заявляется требование о восстановлении на работу или оспаривается незаконное увольнение, работник может заявить о возмещении морального вреда. Он должен обосновать, что незаконное увольнение нанесло ему моральный вред, и отразить это в денежной форме.

И если будет доказано, что увольнение незаконно и действительно нанесло вред здоровью, то суд может взыскать моральный ущерб с работодателя. Но в данном случае ни Сергей, ни его мама не учли, что…

Дмитрий Крутько, директор минского представительства «Амазон-Колорит»:

Испытательный срок на предприятии составляет 3 месяца, в течение которого мы смотрим на работника. Но 20 дней было достаточно для того, чтобы определить, что данный работник нам не подходит.

Так и не разобравшись с причиной увольнения, мужчина отправился на поиски нового места работы. А ведь она была очевидной…

Дмитрий Крутько:

Были факты повреждения автотранспортных средств предприятия без участия других автовладельцев. В задачи работника входило своевременно доставить воду, товар клиенту. Если человек не может уложиться в определенный график, то его работа считается неудовлетворительной.

Но всегда есть одно «но»…

Олег Проценко:

Если наниматель решает, что работник ему не подходит и не проходит испытание, то до истечения испытательного срока, не позднее чем за 3 дня наниматель уведомляет работника, что он не прошел испытание. Соответственно, трудовой договор с ним расторгается. Также наниматель это может сделать и в день истечения данного испытания.

Поскольку Сергей был заранее предупрежден об увольнении, то всё сделано в соответствии с трудовым законодательством. И оснований для возмещения морально вреда нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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