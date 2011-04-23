«Театр “Акрополь”» развел на деньги несостоявшихся учеников, арендаторов и курьеров. Расследование программы «Добро пожаловаться»

Эта история вполне могла бы стать сценарием для занимательного детектива. Началось все с того, что в редакцию программы «Добро пожаловаться» пришло письмо, в котором минчанка Нина Приходько отчаянно просила заступиться за свою дочь Татьяну, которой фирма «Театр “Акрополь”» не заплатила не гроша за работу курьером.

Нина Приходько:

Танюше предложили поработать курьером. Сказали ей так: «За месяц ты расклеиваешь эти объявления, и заработная плата будет составлять 500 тысяч». Ходила она по подъездам, расклеивала, отдавала на руки, кидала в почтовые ящики.

Спустя месяц за свою работу в частном предприятии «Театр “Акрополь”» дочь Нины Яковлевны Татьяна не получила ни гроша.

Нина Приходько:

Договора мы не подписали, как-то понадеялись. Эти люди шли под эгидой «Театра “Акрополь”», и нам казалось, что нас не могут обмануть.

Мы решили посмотреть, как отзываются об этой фирме в интернете. Набрали в поисковике название организации. Первая фраза, которая появилась на экране — «Театр “Акрополь”» — развод или нет? Форумы переполняли жалобы обманутых граждан, некоторые из них оставляли свои номера телефонов.

Так мы познакомились с Сергеем Кудейко. Школьник всё лето 2010 года расклеивал по Минску листовки фирмы «Театр “Акрополь”».

Сергей Кудейко:

Мой начальник, который давал мне расклеивать объявления, ни разу не представился, не говорил ни имени, ни фамилии. Я стал расклевать объявления. Один месяц отработал. Он сказал, что зарплату пока не даст, потому что какие-то проблемы с договором и надо переподписывать.

Зарплату Сергей не получил до сих пор.

Михаил Кудейко, отец Сергея:

Обидно за подростков, которых эксплуатируют. Ведь с сыном работали и другие подростки, соответственно, им наверняка тоже не заплатили.

Кстати, в листовках, которые разносили доверчивые подростки, «Театр “Акрополь”» предлагал разнообразный спектр услуг. Это курсы телерадиоведущих, телеоператоров, курсы актерского мастерства, хореографии, иностранных языков и многое другое. В общем, в планы фирмы входила подготовка специалистов широкого профиля.

Из форума мы также узнали, что наивные граждане охотно записывались на курсы и, не задумываясь, вносили предоплату. Один форумчан пишет: «Заключил договор на оказание услуг по репетиторству в направлении «Телеведущий» с ЧУП «Театр “Акрополь”». Каждые выходные звонил по телефону, по которому записывался на собеседования, и спрашивал, когда начнутся занятия. Меня кормили обещаниями, что со следующих выходных, группа не сформирована, подождите».

Вопрос! А был ли сформирован состав преподавателей, которые проводили бы занятия? Как нам сообщили в Центре занятости Первомайского района, от «Театра “Акрополь”» осенью 2010 года поступило порядка 400 вакансий. Только в организации никто из сотрудников долго не задерживался.

Марина Шахлович, заместитель начальника отдела организации и работы по содействию занятости населения Мингорисполкома:

Этими вакансиями интересовались особенно молодые люди, не имеющие опыта работа. Они обращались на это предприятие. Устраивались на работу, но после того как оказывалось, что на этом предприятии нет определенного рабочего места, на котором они могли бы работать, они сразу увольнялись.

Конечно, наличие «кузницы кадров» предполагало определенных помещений. Их у «Театра “Акрополь”» было более чем достаточно. С некоторыми собственниками помещений даже заключались официальные договоры, только плата за арену всегда осталась на бумаге.

Елена Равинская:

Они пришли, посмотрели помещение. Мы ударили по рукам, что они будут снимать у нас помещение. Всё. В итоге первый месяц они не оплатили ни копейки, потом второй месяц тоже, третий — тоже.

Елена сдавала «Театру “Акрополь”» помещение в 2009 году, свои 7 тысяч евро за аренду она не получила до сих пор. И это при наличии подписанного договора!

Елена Равинская:

Нас — людей, которые сдавали ранее, работников, людей, сдавших деньги на занятия, которые не проводились, около 25 человек собралось, и мы написали заявление в Советское РУВД.

Более двух лет группа обманутых граждан обивает пороги правоохранительных органов. Но, увы, результатов пока нет. Более того, как нам сообщили в следственном отделе Советского РУВД, дело по «Театру “Акрополь”» в настоящее прекращено за отсутствием в деянии состава преступления. А на нет, как говорится и суда нет... В уголовном плане. Но вот за потраченные деньги, время и нервы можно побороться сообща, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителей»:

Я бы порекомендовал всем вместе обратиться в Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, а также в инспекцию по налогам и сборам по месту регистрации данной фирмы. Пострадавшим арендодателям обратиться с иском в Хозяйственный суд города Минска, а работникам и несостоявшимся ученикам — с иском в общий суд.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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