Можно ли обменять или сдать серьги, у которых выпал один бриллиант?

Минчанке Анне Уласевич молодой человек подарил серьги с бриллиантами. Однако через некоторое время один из драгоценных камней выпал. В магазине девушке сказали, что ювелирные изделия возврату и обмену не подлежат. Анна Уласевич:

На День рождения молодой человек сделал мне подарок — сережки золотые с бриллиантами. Одевала сережки редко, берегла на исключительные случаи и в один из таких случаев заметила: одна из сережек дает больше блеска, чем другая.

На каждой из золотых сережек было по три бриллианта. Однажды Анна обнаружила: одного драгоценного камушка не хватает. Анна Уласевич:

Если бы это были нормальные сережки, с ними ничего не произошло бы. И как мог вылететь камень?

Когда Анна обратилась в магазин, продавцы любезно указали на вывеску: ювелирные изделия возврату и обмену не подлежат. Но ведь право потребителя на проведение экспертизы относительно качества украшения еще никто не отменял. Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:

На ювелирные украшения предусматривается гарантийный срок — 6 месяцев. В течение этого срока, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», если потребитель обратился с претензией на качество ювелирного украшения, факт доказывания лежит на продавце, то есть магазин в этом случае проводит экспертизу самостоятельно. В случае нашей героини с момента покупки сережек прошло 6 месяцев, поэтому проводить экспертизу Анне необходимо своими силами. С этой целью мы и отправились к независимому эксперту. Ирина Хацкевич:

Закрепка выполнена только сверху и снизу, по бокам присутствует свободное воздушное пространство. За счет этого крепление не обеспечивает должного и нужного сохранения целостности закрепки при одевании и снятии сережки. Это дефект скрытый производственного характера.