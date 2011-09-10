Рухнувшее дерево убило двухлетнюю девочку на кладбище в Столбцовском районе

3 мая на Радуницу семья Россо отправилась к родственникам в Столбцовский район. Молодая мама, взяв с собой двухлетних дочурок Анечку и Сашеньку, пошла на сельское кладбище — привести в порядок могилки. По велению злого рока, судьбы или просто случая произошло страшное: огромное дерево, растущее близ могилки, рухнуло прямо на женщину с девочками.

Илья Россо:

Мужчина подбежал, говорит: «На ваших дерево упало». Мы бегом, в шоке. Анечку несли на руках, в крови. Сели в машину, поехали в местную больницу. По дороге Анечка умерла.

Анастасия получила серьезную травму головы и перелом руки со смещением. До сих пор вся семья не может поверить в случившееся, а чудом оставшаяся в живых Сашенька постоянно повторяет имя погибшей сестренки.

Илья Россо:

Поначалу все время говорила: «Мама боля, Аня бум», то есть видела, как на глазах сестричка погибла.

Долгое время Анастасия находилась на больничном. Илья также был вынужден взять листок нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Спустя 4 месяца после трагедии супруги постепенно стали возвращаться к нормальной жизни. Анастасии сняли гипс и закрыли больничный, хотя понятно, что поврежденный сустав далеко не полностью восстановил свои функции.

Илья Россо:

Я не понимаю, как больничный можно закрыть, если моя супруга не может согнуть руку. Кисть работает, а сустав — нет. Я волосы ей заплетаю.

Одновременно с Анастасией больничный лист был закрыт и ее супругу Илье, что вполне логично. Но с другой стороны…

Илья Россо:

Как она может за ребенком ухаживать, если я буду на работе? Как она в детский садик будет водить, как в общественном транспорте ездить?

Чисто по-человечески супругов можно понять, но у Минздрава свои законы.

Галина Кравчук, заместитель главного врача по медицинской реабилитации 3-й Центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района г. Минска:

Если ребенок посещает дошкольное учреждение, то листок нетрудоспособности по уходу за ребенком не выдается.

Исходя из состояния Анастасии на данный момент, врачебная комиссия приняла решение о закрытии больничного листа.

Галина Кравчук:

Обычно временная нетрудоспособность при такой травме составляет от 60 до 75 дней. В данном случае временная нетрудоспособность — более 120 дней.

Следует помнить о том, что больничные листы выдаются не по просьбе пациента или желанию врача. Этот процесс постоянно контролируется государственными органами.

Галина Кравчук

Не потому, что нам жалко. Это большие государственные деньги и выплаты, которые должны назначаться обоснованно.

Увы, но в словах медика есть серьезный резон. Сочувствие — сочувствием, но закон есть закон, и не врачи его принимали. Они как раз с пониманием и сочувствием относятся к беде семьи Россо, но, к сожалению, не могут превысить свои должностные полномочия. Понятно, что до полного выздоровления далеко, впереди серьезная реабилитация. А пока Анастасии все же придется с больной рукой возить ребенка в детский садик в переполненном общественном транспорте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.