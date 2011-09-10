Рухнувшее дерево убило двухлетнюю девочку на кладбище в Столбцовском районе

Илья Россо:
Мужчина подбежал, говорит: «На ваших дерево упало». Мы бегом, в шоке. Анечку несли на руках, в крови. Сели в машину, поехали в местную больницу. По дороге Анечка умерла.
Анастасия получила серьезную травму головы и перелом руки со смещением. До сих пор вся семья не может поверить в случившееся, а чудом оставшаяся в живых Сашенька постоянно повторяет имя погибшей сестренки.
Илья Россо:
Поначалу все время говорила: «Мама боля, Аня бум», то есть видела, как на глазах сестричка погибла.
Долгое время Анастасия находилась на больничном. Илья также был вынужден взять листок нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Спустя 4 месяца после трагедии супруги постепенно стали возвращаться к нормальной жизни. Анастасии сняли гипс и закрыли больничный, хотя понятно, что поврежденный сустав далеко не полностью восстановил свои функции.
Илья Россо:
Я не понимаю, как больничный можно закрыть, если моя супруга не может согнуть руку. Кисть работает, а сустав — нет. Я волосы ей заплетаю.
Одновременно с Анастасией больничный лист был закрыт и ее супругу Илье, что вполне логично. Но с другой стороны…
Илья Россо:
Как она может за ребенком ухаживать, если я буду на работе? Как она в детский садик будет водить, как в общественном транспорте ездить?
Чисто по-человечески супругов можно понять, но у Минздрава свои законы.
Галина Кравчук, заместитель главного врача по медицинской реабилитации 3-й Центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района г. Минска:
Если ребенок посещает дошкольное учреждение, то листок нетрудоспособности по уходу за ребенком не выдается.
Исходя из состояния Анастасии на данный момент, врачебная комиссия приняла решение о закрытии больничного листа.
Галина Кравчук:
Обычно временная нетрудоспособность при такой травме составляет от 60 до 75 дней. В данном случае временная нетрудоспособность — более 120 дней.
Следует помнить о том, что больничные листы выдаются не по просьбе пациента или желанию врача. Этот процесс постоянно контролируется государственными органами.
Галина Кравчук
Не потому, что нам жалко. Это большие государственные деньги и выплаты, которые должны назначаться обоснованно.
Увы, но в словах медика есть серьезный резон. Сочувствие — сочувствием, но закон есть закон, и не врачи его принимали. Они как раз с пониманием и сочувствием относятся к беде семьи Россо, но, к сожалению, не могут превысить свои должностные полномочия. Понятно, что до полного выздоровления далеко, впереди серьезная реабилитация. А пока Анастасии все же придется с больной рукой возить ребенка в детский садик в переполненном общественном транспорте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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