За какие коммунальные услуги не нужно платить, будучи в отъезде?

Владимира Валентиновича в доме, как и в местном ЖЭС, знают как борца за справедливость. Он любит, чтобы во всем был толк и порядок. Он то забор простит установить, то борется, чтобы на зеленую зону машины не заезжали, то берется за чистоту подъездов. Вот и сейчас у него возникла масса вопросов к коммунальщикам.

Владимир Куделко:

У меня сын служил после армии. Он пошел служить на курсы в Департамент охраны МВД Республики Беларусь. После окончания выдали справку, где он проходил, о том, что находился на казарменном режиме.

Наш герой собирался занести ее в ЖЭС, чтобы за сына, который не жил три месяца в квартире, ему сделали перерасчет. Но здоровье было неважным, и отнес он справку только через две недели. Но в ЖЭС справку принять отказались, заявив, что она недействительна. Этот вопрос мужчина не может решить уже месяц.

Владимир Куделко:

Я просто не понимаю, если человек отбыл на три месяца и устроился на работу официально, почему справка недействительна?

А ведь справка оформлена по всем правилам на фирменном бланке с печатями и подписями. Почему до 7 дней она имеет юридическую силу, а после уже недействительна?

Ирина Штытько, начальник РСЦ УП «ЖЭС 101,103» Фрунзенского района г. Минска:

Если гражданин уезжает на свыше 10-ти суток и время отсутствия длительное, предварительно он должен поставить нас в известность о сроках выезда. После прибытия в 7-дневный срок со дня возвращения на место регистрации он должен предоставить оправдательные документы.

В ЖЭС нам пообещали, что пойдут навстречу мужчине.

Ирина Штытько:

Эта справочка датирована 26 июля, а у нас сейчас конец августа. Сроки не соблюдены, поэтому в случае обращения гражданина мы предлагаем написать заявление.

По заявлению будет произведен перерасчет. Так что Владимиру Валентиновичу и другим опоздавшим нужно подойти в ЖЭС и написать заявление.

Владимир Куделко:

Хотел бы спросить у начальников ЖЭС: если мы всей семьей уедем на три месяца на летний период на дачу, в деревню, какие коммунальные услуги мы будем оплачивать?

Этот вопрос особенно актуален, когда к концу подходит дачный сезон, а вместе с ним и сезон отпусков.

Ирина Штытько:

Дачный период у нас с мая по октябрь. По Постановлению Совета министров к нам нужно придти в апреле и написать заявление, что весь дачный период граждане будут находиться на даче.

По приезду необходимо предоставить подтверждающий документ. Это может быть справка из садового товарищества, сельсовета, а также путевки и именные билеты. При перерасчете с жильцов не будет взиматься плата за газ и вывоз ТБО.

Владимир Куделко:

Еще у меня есть один такой вопрос. Мой сын служил в армии, и я подал справку о том, что он призван в армию. Когда пришла жировка, в ней было указано, что за лифт нужно обязательно платить.

Однако это не является ошибкой. Сколько бы не отсутствовал человек, за техническое обслуживание лифта ему придется заплатить.

Ирина Штытько:

Потому что лифт не является коммунальной услугой, и производится постоянный ремонт и его техническое обслуживание.

Владимир Валентинович сходил в ЖЭС и написал заявление. Но даже после этого ему не захотели делать перерасчет, ссылаясь на то, что все сроки вышли. И только после повторного обращения к начальству и учитывая то, что приезжала наша съемочная группа, перерасчет ему все-таки сделали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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