Какую ответственность понесет мастерская за просроченный ремонт обуви?

Купив весной 2011 года дочери сапоги, Александр надеялся, что хотя бы год они прослужат. Но ожидания не оправдались. Сдав обувь в мастерскую, мужчина вот уже несколько месяцев не может забрать отремонтированные сапоги.

Александр Грак:

Лопнула кожа в сапогах.

Александр решил сдать сапоги в ремонт не медля — весной, чтобы осенью меньше мороки было. Обратился в мастерскую «БОТ-мастер» по ул. Филатова, 14.

Александр Грак:

Такой ремонт не каждая мастерская может делать, а там занимаются индивидуальным пошивом, поэтому мастер взялся сделать. Дата — 10 мая.

Александр внес предоплату в размере 100 тысяч белорусских рублей. Как и положено по срокам, за сапогами пошел в мастерскую через две недели, но работа была не выполнена. Мастер извинился и попросил еще немного подождать. Через две недели история повторилась.

Александр Грак:

Один раз говорил, что занят: какие-то документы собирал в налоговую, потом искал кожу, потом клея не было, потом через месяц все началось по-новому.

В пятый раз, придя в мастерскую, у Александра лопнуло терпение. Он потребовал расписку у мастера о том, что работа будет выполнена до 16 августа. Расписку мастер написал, работу выполнить обещал, но слово так и не сдержал.

Александр Грак:

Сейчас уже конец августа, но до сих пор ничего не сделано.

Решив узнать, в чем же дело, наша съемочная группа отправилась в мастерскую на ул. Филатова,14.

Работник мастерской по ремонту обуви:

Я отдал. Забрали утром сегодня.

Позвонив Александру, выяснилось, что сапоги никто не забирал. Вернувшись через несколько минут, на двери мы увидели замок. Ни сапог, ни мастера.

Через несколько часов мастер вернулся. Но свое мнение по поводу сапог поменял.

Работник мастерской по ремонту обуви:

Нет, не забирали, как видите.

Неделя прошла, а Александру забрать свою обувь так и не удалось. Скорее всего, людей, которые не могут вернуть свою обувь, намного больше. Ведь горы сбросанной обуви в мастерской, которые мы там увидели, поражают. На лицо нарушение прав потребителей. И здесь возникает вопрос: как поступить обманутым заказчикам дальше? Есть несколько вариантов дальнейшего диалога с мастерской.

Валерия Санько, юрист Минского общества потребителей:

Потребитель по своему выбору вправе потребовать от исполнителя либо соразмерного уменьшения стоимости выполнения работ, либо назначить исполнителю новый срок выполнения работ, либо расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченной по договору стоимости.

Но деньги деньгами, а ведь и обувь вернуть нужно. Судьба ее хозяевам пока не известна, но в любом случае…

Валерия Санько:

Исполнитель обязан выплатить неустойку в размере 1% за каждый день или час (если срок установлен в часах) просрочки от цены работы.

За такой период времени мастерская еще и должна останется. Но для себя Александр точно решил, что больше никаких дел с «БОТ-мастером» иметь не будет. Но и дарить сапоги мастерской мужчина не намерен. Он пойдет до конца. И, скорее всего, следующая встреча заказчика с исполнителем будет уже в суде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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