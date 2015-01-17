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Ребенок родился за границей: назначается ли пособие в связи с его рождением в таком случае?

17 января 2015 09:31
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Ежедневно телезрители СТВ звонят на горячую линию телеканала и требуют ответов на самые разнообразные вопросы. 

Жительница Слонима задает вопрос:
Так получилось, что мой ребенок был рожден за пределами Республики Беларусь  1 марта 2014 года. Зарегистрирован он по месту жительства матери на территории Беларуси в  ноябре 2014 года. Будет ли назначено пособие в связи с рождением ребенка?

Елена Мойсейчик отвечает на вопрос:
Согласно ст.21 Закона Республики Беларусь "О Государственных пособиях семьям, воспитывающих детей", установлен 6-месячный срок со дня возникновения права на пособие. Оно возникает в день рождения ребенка. Соответственно, если ребенок родился за границей, пособие  в связи с его рождением назначается и выплачивается при условии регистрации фактического проживания малыша в Республике Беларусь на день обращения за пособием.
В данном случае, насколько я поняла, если ребенок родился в марте, то срок для подачи заявления о наличии пособия истек. 

# Елена Мойсейчик # Дети и родители

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