Ребенок родился за границей: назначается ли пособие в связи с его рождением в таком случае?

Ежедневно телезрители СТВ звонят на горячую линию телеканала и требуют ответов на самые разнообразные вопросы.

Жительница Слонима задает вопрос:

Так получилось, что мой ребенок был рожден за пределами Республики Беларусь 1 марта 2014 года. Зарегистрирован он по месту жительства матери на территории Беларуси в ноябре 2014 года. Будет ли назначено пособие в связи с рождением ребенка?

Елена Мойсейчик отвечает на вопрос:

Согласно ст.21 Закона Республики Беларусь "О Государственных пособиях семьям, воспитывающих детей", установлен 6-месячный срок со дня возникновения права на пособие. Оно возникает в день рождения ребенка. Соответственно, если ребенок родился за границей, пособие в связи с его рождением назначается и выплачивается при условии регистрации фактического проживания малыша в Республике Беларусь на день обращения за пособием.

В данном случае, насколько я поняла, если ребенок родился в марте, то срок для подачи заявления о наличии пособия истек.