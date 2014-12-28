Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается ответственность за незаконный оборот наркотиков. Декрет № 6 28 декабря подписал глава государства.

Значительные изменения коснутся как уголовной, так и административной ответственности. В частности, самое суровое наказание ждет тех, кто распространял наркотики, которые стали причиной смерти человека. В данном случае преступнику грозит до 25 лет лишения свободы.

Также теперь не с 16, а с 14 лет можно будет привлекать к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Лишение свободы ждет и тех, кто предоставил свое жилье для изготовления запрещенных веществ.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Упрощается схема внесения новых видов наркотиков в список запрещенных. Вот этот промежуток времени у нас, благодаря нормам, прописанным в Декрете, сокращается буквально до пяти дней, что позволит правоохранительным органам работать на опережение и вносить новые вещества очень оперативно в списки запрещенных. Ужесточение уголовной ответственности за контрабанду наркотиков через государственную границу в рамках Таможенного союза. До настоящего времени такой ответственности не предусмотрено законодательством.

Декретом, который вступит в силу 1 января 2015 года, предусмотрено ужесточение и административной ответственности. Так, внушительный штраф грозит тем, кто в состоянии наркотического опьянении появится в общественном месте.

На усиленном контроле и Интернет, который стал основной площадкой по продаже психотропов. Владельцы электронных ресурсов должны следить за содержание форумов и блогов и блокировать появления любой информации, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

На контроле и владельцы электронных кошельков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Лосич:

Схема Декрета выстроена таким образом, что она позволит нам очень оперативно взаимодействовать с банковскими органами, позволяет нам в течение суток запрашивать и получать необходимую информацию, в том числе и о владельцах электронных кошельков, а также очень активно взаимодействовать с владельцами Интернет-ресурсов в плане того, чтобы не допустить распространения наркотиков с использованием этих ресурсов, не допустить рекламу.