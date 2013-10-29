ЖЭС обещал жильцам облагородить дворовую территорию, но работы так и не выполнены

Новости Минска. В логической цепочке «Мужик сказал - мужик сделал» практически всегда отсутствует «Мужик подумал». В нашей истории все также, разве что не думали чиновники.

5 месяцев назад жильцы дома № 80, корпус 2, по улице Кижеватова узнали приятную новость. Сотрудники ЖЭС пообещали, что территория около названного дома существенно преобразится. Старый асфальт на тротуарных дорожках заменят на плитку.

Михаил Садовский:

В мае-месяце пришла техника — бульдозер, самосвалы. Кое-где асфальт поломали, бордюры поломали. Потом прислали, через неделю, наверное, а может, и через 2, специалистов, которые должны были здесь работать.

Строители сутками трудились и радовали глаза жильцов. Но вскоре настроение последних окрасилось в мрачные тона. Потому как специалисты исчезли, не полностью выполнив работы, и оставили после себя разруху.

Возмущенные жильцы решили выяснить, что же случилось, и стали атаковать вопросами главного инженера ЖРЭО Октябрьского района.

Аркадий Иванов:

Я с ним по телефону обращаюсь: «Когда вы приведете в порядок, чтоб люди могли более-менее благоустроенно здесь жить?». Нам сказали, дословно, то, что, сказал этот представитель ЖРЭО: «Нам город подсунул недобросовестного подрядчика».

Однако причем здесь жильцы? И почему они должны страдать от нерадивого выбора коммунальщиков? Жильцы смирились с тем, что вместо плитки по смете им положили новый асфальт. Этому в ЖРЭО нашли простое оправдание: «Нет денег». В ЖЭС плачевность ситуации не отрицают. Однако жильцов это не утешает. Они ждут, когда дело возобновится.

Сергей Соболевский, директор ЖЭС № 63 Октябрьского района г. Минска:

Действительно, производились работы безобразно, очень долгое время... И вы видите, что до сих пор они не выполнены.

Повлиять на подрядчика не могут ни сотрудники ЖЭС, ни жильцы - не имеют права, ведь договор с ним на выполнение работ заключало ЖРЭО Октябрьского района.

Сергей Соболевский:

Предприятие называется «Комплекс 10», соответственно, выигравшее тендер, который проводило ЖРЭО, насколько мне известно.

Но директор ЖЭС № 63 Октябрьского района уверяет: подрядчик обязан и готов завершить работы. Вопрос – лишь во времени. К тому же акт о выполненных работах обойти стороной нельзя.

Сергей Соболевский:

По поводу подписания акта о выполненных работах мне ничего не известно, потому что я только с отпуска пришел. Думаю, что он не подписан.

Сергей Соболевский заверил, что вопрос жильцов будет обсуждаться на сегодняшней встрече с представителями ЖРЭО. Кстати, юристы советуют ознакомиться с официальными документами.

Ирина Коноплицкая, юрист:

В нашей ситуации я бы рекомендовала потребителям обратиться сначала с письменным заявлением на имя директора ЖРЭО с просьбой показать договор, который заключал ЖРЭО с подрядной организацией, возможно, сроки окончания работ по благоустройству территории еще не нарушены. И, соответственно, ознакомиться со всем договором.

Если же в ЖРЭО договор не предъявят, то жильцы могут прийти с коллективной жалобой в Прокуратуру Октябрьского района. Но как быть, если сроки по выполнению обязательств все-таки нарушены? Тогда ЖРЭО Октябрьского района имеет право подать в суд на подрядчика.

Мы надеемся, что полоса препятствий на жизненном пути героев этого сюжета скоро скоро превратится в пешеходную зону… В противном случае кое-кому и до зоны недалеко, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.