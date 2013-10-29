Куда обращаться, если вы считаете, что пенсия начисляется вам неверно?

Новости Минска. Смешная пенсия от забавного оклада – что еще нужно, чтобы радостно встретить старость?

Минчанка Алла Петровна Кручок ведёт спокойный и размеренный образ жизни, посвящает всю себя творчеству: шьёт, вяжет, занимается росписью по дереву. А вот её жизнь до выхода на пенсию спокойной не назовёшь. Женщина работала медсестрой в РНПЦ психического здоровья в Новинках…

Алла Кручок:

54 года мне исполнилось, я не смогла уже больше работать, потому что столько лет работать на одном месте, на работе с вредными условиями труда, в психиатрии, с нейролептиками. У меня ребёнок родился в пузырях, и руки мои часто были в экземе.

Профессия медицинской сестры в психиатрической больнице входит в список должностей, которые дают право выхода на пенсию раньше положенного возраста. Поэтому Алла Петровна с лёгкой душой отправилась на заслуженный отдых. А через год возникла необходимость оформлять новое пенсионное удостоверение: по возрасту. Тут то и начались проблемы.

Алла Кручок:

Я пришла оформлять на трудовую пенсию. И вот когда я пришла, мне отказали принять на перерасчёт. А потом взяли мои документы, за 5 минут сделали новую запись — и всё.

К слову, первые пенсии стали получать французские морские офицеры в 1673 году. Возрастных ограничений для военных не было, размер пенсии зависел только от заслуг перед государством и королём.

Сегодня ситуация существенно отличается. Несмотря на то, что Алла Петровна работала в особых условиях труда и выполняла несколько видов работ одновременно, пенсию она получает среднюю – около 2,5 млн. рублей. Да ещё, как оказалось, где-то потерялись 2 года стажа.

Алла Кручок:

Я сейчас пошла и говорю: непорядок, что у меня стаж, у меня учёба не учтена 2 года, послевоенные годы такие трудные, готовили специалистов «Красный крест». Мне сказали, наверное, учёба могла быть заочной или вечерней. Я говорю, я такого не знаю — медика-специалиста подготовить заочно.

Отыскать потерянные годы удалось – в архиве «Красного креста» сохранились записи, подтверждающие очное обучение Аллы Петровны. Теперь дело осталось за малым: обратиться с полученной справкой в Управление социальной защиты. Но что делать, если размер пенсионных выплат всё равно кажется ничтожно малым?

Алла Кручок:

Итого стаж у меня был 36 лет и коэффициент — 1.2. Я считаю, что он был маленький для того заработка, который у меня был.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если вы считаете, что ваше право нарушено на выплату пенсии, хотите всё-таки произвести какой-либо перерасчёт, прежде всего, вам следует с письменным заявлением, с указанием требований об осуществлении перерасчёта и, соответственно, со ссылками на те нормы законодательства, в соответствии с которыми должен производиться данный перерасчёт, необходимо обратиться в Управление социальной защиты по вашему месту жительства.

Со своим наболевшим вопросом Алла Петровна обратилась сразу в Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Ответ не заставил себя ждать. Правда, он не обрадовал женщину.

Алла Колбик, начальник отдела назначения и выплаты пенсий и пособий Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

По документам пенсионного дела, продолжительность стажа, величина коэффициента заработка и, соответственно, размер пенсий заявительницы исчислен верно. То есть эти 2 основных параметра определены правильно, и пенсия зачисляется верно.

Но даже несмотря на это уверение, Алла Петровна убеждена, что заслуженные деньги утекают мимо её кармана. И раз уж все мирные этапы разбирательства пройдены, остаётся одно: действовать радикально.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если всё-таки перерасчёт произведён не будет по каким-либо причинам, ваше право обратиться с исковым заявлением в суд.

Будет ли Алла Петровна отстаивать свои права в суде, мы не знаем. Но, в любом случае, желаем ей сил и терпения.

И в завершение сюжета небольшая, но грустная жизненная и грустная сентенция. Если всю жизнь работать, как лошадь, на овёс хватит, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.