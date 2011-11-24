Минчанке не хотели делать нормальные очки в известном магазине оптики, пока не вмешалось телевидение

Галина Чапковская:

Заказала очки для работы. Заказ мой стоил без малого 900 тысяч. Я заплатила 300 тысяч аванса и ждала, пока придут мои линзы. Линзы пришли, но оказалось, что моя оправа к ним не подходит. Когда пошла уже выбирать другую оправу, я усомнилась в правильности диагностики.

За три похода к врачу в магазине было получено три разных варианта диагностики. И все неправильные. Такое ощущение, что Галина ходила не к офтальмологу, а к гадалке. Вот только зачем ходить к гадалке, если у женщины уже была готова диагностика из поликлиники?

Галина Чапковская:

Когда я пришла за очками, еще раз убедилась, что я в этих очках ничего не вижу. Девушка мне предложила взять их на временное пользование. Зачем? Я же ничего не вижу в них!

Женщине было предложено оплатить всю сумму за неправильные очки и забрать их домой до изготовления новых. А всю процедуру оформить как ремонт. Галина должна была носить совершенно ненужные ей очки в сумочке. А если бы с ними что-то нечаянно случилось, кто бы за это был в ответе? Продавцы поступили хитрее.

Галина Чапковская:

Они мне вернули деньги. Получилось, что когда я получила деньги, мой договор был расторгнут. И мне уже предложили заключить договор по новым расценкам.



По новым расценкам очки стоили бы уже 1 200 000 – 1 300 000 белорусских рублей. Но согласно закону о защите прав потребителей продавец не вправе требовать доплату за товар, если цены выросли. И к тому же обязан переделать заказ.

Валентина Завадская, юрист:

Также потребитель вправе требовать возврата уплаченной денежной суммы. Если стоимость товара изменилась, то продавец также обязан возместить покупателю по его требованию разницу между уплаченной денежной суммой и стоимостью товара, которая существует на сегодняшний момент.

Если же продавец навстречу не идет, то смело можно обращаться в суд и за материальной, и за моральной компенсацией.

Когда в магазин прибыла съемочная группа программы «Добро пожаловаться», заведующая не стала отрицать того факта, что женщине предлагали выплатить всю сумму полностью. Но тут же предложила решение всех проблем.

Елена Мартынова, заведующая секцией магазина:

Мы все ей переделаем, и, собственно говоря, никогда и никому не отказывали.

После Галина Чапковская сообщила, что очки ей предлагают переделать совершенно бесплатно.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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