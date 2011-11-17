Пытка голодом. Минский ЖЭС запер бездомных котов в подвале и сменил замок, чтобы жильцы их не выпустили

В подвале дома № 17 по улице Мясникова в Минске замуровали бездомных котов. ЖЭС №15 ждет, пока они умрут от голода. Душераздирающие крики кошек и суетящаяся толпа возле подъезда. Даже мужчины не могли сдержать слёз. Бессонными ночами и душевной болью запомнится эта неделя жителям дома № 17 по улице Мясникова.

В подвальном помещении дома несколько суток не стихало жалобное мяуканье котов. Беспрерывно просовывая лапу в оконную щель, отчаянно боролся за жизнь и без того невезучий черный кот Васька.

Николай Бекаревич:

Я целую ночь не спал. У меня подскочило давление. Я не мог спать, потому что жалко.

Тамара Ероховец:

Они всё время просятся наружу. А открыть и выпустить их мы не можем.

Дело в том, что мастер ЖЭСа №15 Татьяна Сорокина распорядилась закрыть в подвале бездомных кошек. А в двери подвала сменили замок, чтобы никто из жильцов не смог открыть дверь.

Николай Бекаревич:

Этих кошек, когда была плохая погода, загнали в подвал, закрыли и поменяли полностью замки. Ключи не дали. Потому что они знают, что кошки живые, и ждут, пока они умрут.

Одни жильцы требуют очистить двор от кошек, вторые - из любви к животным - подкармливают хвостатых. Вот мастер и устроила кошачье гетто в одном из подвалов дома. Глядишь, через недельку-другую коты умрут от голода.

Директор ЖЭСа Елена Былинович и мастер Татьяна Сокорина от комментариев отказались. По их мнению, ничего ужасного не произошло.

Леонид Шкурко, директор ЖРЭО Московского района г.Минска:

Они мешают жильцам жить. Мы должны их оттуда любым способом убрать. Как убрать? На сегодняшний день нет никакого решения, как их убрать.

Отловом животных должна заниматься «Фауна города». Но вызвать бригаду не посчитали нужным. Это и заявку нужно оформить, и заплатить 200 тысяч рублей. Гораздо проще закрыть животных в подвале. Так может быть, мы заколотим окна и двери всем должникам, вовремя не оплатившим коммунальные услуги? Того гляди, скоропостижно умрут, а на их место заселятся более ответственные люди.

Леонид Шкурко, директор ЖРЭО:

Решили, чтобы изловить котов всех, закрыть подвал и перекрыть доступ туда. Через день-два можем вызвать бригаду из «Фауны города», чтобы их отловили. Кот не умрёт. Даже если он неделю там будет.

Если бы Леонид Шкурко знал, что за жестокое обращение с животными привлекают к административной ответственности, то вряд ли был бы таким смелым в своих высказываниях и действиях. За жестокость в отношении к животным можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин. А если не повезет, то ещё и посадят на 15 суток. Чтобы предотвратить истребление кошек, съемочная группа программы «Добро пожаловаться» написала заявление в РУВД Московского района.

Благодаря нашему вмешательству, котов всё-таки отпустили на волю. После чего последовали многочисленные проверки санэпидемстанции и милиции. Такое внимание к проблеме ЖЭСу явно не по душе. Поэтому с помощью местного участкового жильцам стали угрожать и пугать штрафами. За такие действия им придется ответить не только в РУВД Московского района, но и в суде.

Сегодня во многих странах предусмотрена уголовная ответственность за издевательства над животными. Например, в Латвии могут лишить свободы на 4 года. А в Японии уже в 17 веке начали действовать законодательные акты, оберегающие животных. Но в Беларуси есть пока только законопроект.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными…

Наталья Белянова, ООЗЖ «Эгида»:

Вы должны писать в администрацию района заявление с указанием фактов, и просить в конце составить протокол для передачи в суд по привлечению к статье 15.45 «За жестокое обращение». Либо вы обращаетесь в милицию.

Хотелось бы, чтобы в нашей стране появился закон о защите животных от жестокого обращения, который реально защитит животных.

В ближайших выпусках мы обязательно расскажем о том, какие меры были приняты правоохранительными органами по факту нашего заявления.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.