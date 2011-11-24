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70-летний жилец минского дома-интерната приобрел мотороллер за 500 у.е., а с гарантией его обманули - на б/у гарантия не предусмотрена

24 ноября 2011 09:49
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Павел Почтарь:
Техникой я увлекался на флоте, у меня там дизеля, пароходы.
Когда я покатаюсь, мне и дышать легче становилось. В летнее время на рыбалку съездил.

На подержанный мотороллер стоимостью 500 долларов пенсионер копил не один месяц.  

Павел Почтарь:
Продавец мне привез сюда, включил, завел, работал хорошо. И сказал – гарантия на 5 лет.

С гарантией сроком на 5 лет продавец, конечно же, погорячился. Спустя пару месяцев после покупки, мотороллер перестал заводиться, вышли из строя аккумулятор и тормоза. При обращении к продавцу с просьбой провести ремонт, Павлу Ивановичу было отказано.

Катерина Хозянина, юрист ОО «Потребитель»:
Потребитель имеет право в течение двух лет обратиться к продавцу и предъявлять все свои претензии относительно недостатков производственного характера, проявившихся в товаре.
При возникновении спора между потребителем и продавцом, продавец за свой счет будет обязан провести независимую экспертизу.

Даже если речь идет о товаре, бывшем в употреблении. Главное, доказать, что поломка вызвана производственным браком. Если же продавец отказывается реагировать на обращение, как в случае Павла Ивановича, остается обращаться с исковым заявлением в суд, где будет назначена судебная экспертиза. Если исследование покажет, что в мотороллере действительно имеется производственный брак, то наш герой вправе:

Катерина Хозянина, юрист ОО «Потребитель»:
Заявить любое требование по своему усмотрению: гарантийный ремонт, замена товара либо возврат денег.

Павел Иванович – не первый хозяин мотороллера. А на так называемые товары б/у гарантия вообще не предусмотрена. Поэтому если мужчина не докажет наличие в технике производственного брака, ему придется ремонтировать скутер за свой счет.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:
городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

70-летний жилец минского дома-интерната приобрел мотороллер за 500 у.е., а с гарантией его обманули - на б/у гарантия не предусмотрена-1

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