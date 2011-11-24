Минчанка сделала голливудскую улыбку за 3 тысячи долларов. Женщина не ожидала, к каким неприятностям это ее приведет...

Какая девушка не мечтает иметь голливудскую улыбку, такую как у звезд с обложек глянцевых журналов. Вот и минчанка Ольга отправилась за красотой в один из столичных центров стоматологии. Тогда она еще не знала, что, мечтая об ослепительной улыбке, приобретет печальный опыт и массу неприятностей.

Ольга Сушкевич:

Мне предложили полную реставрацию рта. Это в себя включало виниры, коронки и протез в области отсутствующих зубов.

Виниры – специальные накладки на зубы для эстетической красоты. Плюс протезы. Все это стоило девушке 3 тысячи долларов. Из кабинета Ольга вышла с ослепительной улыбкой. Однако радовалась она не долго.

Ольга Сушкевич:

Уже в первые полгода у меня стали слетать виниры, и я обращалась по гарантии, чтобы мне устранили недостатки. А дальше в процессе у меня еще слетела коронка. Были проблемы с «бруклинским» протезом.

Девушка написала жалобу, и ее пригласили на прием к врачу. По ее словам, виниры ей переделали. Правда, сейчас стоматологи отрицают этот факт. Интересно почему? А вот с протезом дело обстояло иначе.

Ольга Сушкевич:

На первом же приеме врач, даже не взяв у меня согласия, нарушив закон о здравоохранении, не взял у меня письменное согласие, снял мне протез, высверлил застежку и пообещал, что все восстановит. Вот хожу пока без протеза.

Без зубного протеза Ольга ходит уже более двух месяцев. Девушка неоднократно обращалась к врачу, чтобы ей переделали неправильный протез.

Ольга Сушкевич:

Он, конечно, стал настаивать, что мне не поставят назад мой протез. Когда я спросила, где он вообще находится, он сказал: «А я не знаю. А возможно вы вообще к нам пришли без него. Может он у вас в сумочке лежит».

Интересно куда же подевался злополучный протез? Может его унесла зубная фея?

Ольга Сушкевич:

По поводу конструкции «бруклинский мост» я консультировалась у независимых специалистов, и мне сказали, что вообще в районе четырех отсутствующих зубов не целесообразно его устанавливать, и даже есть опасность потерять 13-14-ый зуб.

А вот странное исчезновение протезов изо рта предстоит расследовать суду. Кому же понадобился уже использованный протез?

Валентина Завадская, юрист:

В подтверждение позиции истца помогут свидетельские показания. В частности свидетели могут подтвердить, что да, непосредственно в этот день она обращалась в эту поликлинику за оказанием помощи. Может быть, они ее сопровождали и, когда она вышла из кабинета, убедились, что да, именно эти протезы были устранены.

В стоматологии отрицают тот факт, что они снимали протез. Хорошо еще хоть согласны с тем, что они его ставили. Тем не менее, директор стоматологического центра категорически отказывается от каких-либо комментариев.

Ольга Сушкевич:

Я предполагаю, что протез мне сняли, дабы скрыть свою врачебную ошибку, потому что это просто недопустимо. Для них это неприятности, и они вынуждены были заметать следы.

Совет: если обращаетесь за устранением каких-либо недостатков, обязательно нужно требовать акт выполненных работ либо другой документ. Сейчас Ольга проходит обследование у специалистов и собирает материалы для обращения в суд.

Ольга Сушкевич:

Я буду бороться до последнего, конечно. Я обращусь в суд, и буду добиваться не только материальной, но и моральной компенсации нанесенного мне вреда.