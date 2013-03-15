Минчанка приобрела отечественную дубленку, но уже после первой химчистки одежда пришла в негодность

Новости Минска. Как бы это так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать? Именно этот вопрос тревожит с недавних пор героиню этого сюжета.

Но прежде, чем минчанка Ольга Августинович разочаровалась в отечественной продукции, она пыталась пройти обряд очищения в одной из химчисток столицы.

Ольга Августинович:

В конце января у меня произошла ситуация с дубленкой, я немного заляпала ее воском. В химчистке задала вопрос технологам, возьмутся ли они ее почистить.

Кстати, первая химчистка появилась благодаря французу Жюлю Билену, который в 1840 году случайно разлил керосин на скатерть с жирным узором. После испарения керосина Жюль обнаружил, что пятно исчезло, а ткань и узор не пострадали. И пошло-поехало...

В первых химчистках, грязную, жирную одежду просто полоскали в керосине. Это был очень опасный бизнес до 1930 года, когда изобрели перхлорэтилен – синтетический неогнеопасный растворитель. Его использовали, чтобы отмывать засохшую смазку с самолетов, а теперь он является главным компонентом в химчистках. Но вернемся к нашей дубленке.

Ольга Августинович:

Мне принесли дубленку. Я была в ужасе... Дубленка пришла в негодность, она потеряла свой цвет, ремень стал похож на тряпку, появились засаленные пятна.

Ольга отказалась забирать это жалкое подобие верхней одежды и потребовала у администрации химчистки объяснений, почему она отдавала им почти новую вещь, а получает назад жалкое истерзанное рубище, годное лишь для огородного пугала.

Ольга Августинович:

Ответили, что виноват производитель, что их вины нет.

Аргумент Ольгу не убедил, и она выдвинула письменное требование провести экспертизу, которая бы подтвердила, что дубленка испорчена в силу скрытых производственных дефектов, а не из-за халатности сотрудников химчистки. Администрация отреагировала на требование индефферентно... Хотя с момента обращения прошло больше месяца. Напомним, что закон отводит на ответ всего 15 дней.

Ольга Августинович:

Я звоню, часто не поднимают трубку. Я звоню с чужих номеров. Я звоню юристу, оставляю записки, оставляю сообщение. Для меня его никогда нет.

Девушка до сих пор не знает, проводилась ли экспертиза и каковы ее результаты. Ведь если действительно виноват производитель, то претензии нужно предъявлять к нему.

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель вправе провести экспертизу самостоятельно. Для этого потребителю следует обратиться к исполнителю.

Ольга в очередной раз отправилась в химчистку, но уже со съемочной группой «Добро пожаловаться!». Внимание, которого так долго добивалась клиентка, с самого начала било через край. Уже на пороге в химчистку нас встречали. Но не хлебом-солью.

Мы хотим к вам внутрь зайти, чтобы решить какие-то вопросы.

Это совершенно исключено!

Менеджер по персоналу отказалась отвечать на наши вопросы и комментировать ситуацию, вместо этого она поспешила ретироваться. Тогда нам ничего не оставалось, как войти в химчистку без приглашения. Ольга собиралась забрать свою дубленку, а заодно оставить запись в книге «Замечаний и предложений»…

Все, вызываем милицию!

Дайте нам жалобную книгу, пожалуйста!

Одну минуту, сейчас милиция приедет и вам все даст.

Юрист химчистки, та самая, которая не ответила на заявление Ольги, на наши вопросы отреагировала очень болезненно:

Сейчас приедет милиция, мы составим заявление, что вы меня оскорбили, унизили.

Я вас оскорбила, чем?

Своими вопросами!

Ольга Августинович:

Я приняла решение обратиться в райисполком Советского района. Меня выслушали, приняли заявление о некорректном обращением с потребителем и вызвали на разговор руководство химчистки.

К районным чиновникам отношение сотрудников химчистки было не в пример уважительнее, нежели к назойливой клиентке...

Как результат, уже на следующий день Ольга получила официальный ответ, которого ждала больше месяца.

Ольга Августинович:

До тех пор, пока я не вызвала телевидение и не пошла в райисполком, никаких действий предпринято не было.

Напомним, что, в соответствии с Законом, организация обязана ответить на обращение заявителя в течение 15 дней. За задержку или вовсе игнорирование — наказание в виде штрафа. Но для того, чтобы санкция стала реальной, Ольге необходимо обратиться с заявлением в милицию. Но Ольге, похоже, уже не до мести... Администрация химчистки сообщила, что приглашенный эксперт дал заключение.

Ольга Августинович:

«Вследствие экспертизы были сделаны выводы о том, что на куртке имеются дефекты производственного характера и нарушение техники выполнения...». Мне предложили провести независимую экспертизу.

Ольга была готова на экспертизу, но прежде, по совету юриста, решила отправиться к производителю. Благо, он родной, белорусский. Товаровед признал, что с качеством дубленки что-то не так и что наличествует производственный дефект.

Ольга Августинович:

Производителю было неинтересно все это разбирательство, и они предложили мне вернуть деньги за вещь.

А это, ни много ни мало, 4 миллиона рублей. Они, надо полагать, будут очень кстати к весеннему сезону, с чем мы Ольгу и поздравляем. И впредь желаем оставаться такой же принципиальной и настойчивой.

Похоже, что все мы живем уже не только в веке одноразовой посуды, но и одноразовой одежды. А вообще, только со временем убеждаешься, что разница между хорошей дубленкой за 2.000 долларов и хорошей дубленкой за 200 долларов - максимум долларов 20, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.