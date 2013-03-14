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В Беларуси будет запрещена продажа закиси азота

14 марта 2013 08:20
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Новости Беларуси. В Беларуси запретят продажу так называемого «веселящего газа». Об этом сообщили в Министерстве торговли. Соответствующий документ уже подготовлен.

Закись азота в правильных пропорциях с кислородом применяется в медицинских целях для наркоза. В малых дозах «веселящий газ» вызывает сонливость, при вдыхании газа в чистом виде вызывает наркотическое опьянение, а также удушение.

Из интернет-магазинов закись азота уже практически изъяли. Среди других требований для продавцов — обязательное  указание цены на товары в белорусских рублях.

В ближайшее время зарегистрировать интернет-магазин станет проще. Предприниматели смогут подавать электронную заявку на оформление онлайн - на сайт Минторга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика

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