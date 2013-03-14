Кого еще нерасчищенная коммунальщиками дорожка поставит на костыли?

Новости Минска. Оптимист – это тот человек, который, сломав ногу, радуется, что голова цела. Герой этого сюжета реалист, и он радуется тому, что остался жив... За свою жизнь человек проходит 185 тысяч километров. Этого достаточно, чтобы обойти Землю четыре раза.

Виктор Корбут по профессии журналист и не понаслышке знает, что не только волка ноги кормят, но и его. Точнее, кормили до поры, до времени. 5 февраля этого года Виктор запомнит навсегда, хотя с утра ничто не говорило о том, что день станет черным. Выйдя из подъезда дома, Виктор направился к автобусной остановке.

Виктор Корбут:

Там есть дорожка, которая выложена плиточкой, летом она существует, осенью она существует, а зимой она исчезает.

Не в прямом смысле исчезает, а под толщей льда и снега. К февралю на дорожке обычно можно проводить показательные выступления фигуристов. Увы, Виктор в детстве занимался совсем другим, поэтому его выступление было незапланированным, необязательным, но очень и очень эффектным.

Виктор Корбут:

Вышел из дому к остановке, где меня ждала машина, которая и должна была забрать. Но я не дошел до остановки, потому что поскользнулся, упал и даже потерял на какое-то время сознание.

Нельзя сказать, что падение журналиста было первым на этом месте. Но до 5 февраля дело обходилось ссадинами, шишками и отборными ненормативными идиомами.

Виктор Корбут:

И в результате все прохожие, которые идут на остановку каждый день, а это огромное количество людей, преодолевают такой путь препятствий. Видел, как люди падают, я сам падал неоднократно...

Наш человек устроен таким образом, что на многое в этой жизни закрывает глаза, поэтому и шишки постоянно набивает. Почему люди безропотно падали, вставали и снова падали, понять сложно. Может быть, от удара что-то в сознании меркло. Но иначе как понять, что никто не обратился с жалобой в родной ЖЭС? Но вернемся на нашу ледовую арену...

Виктор Корбут:

Нога просто восьмеркой скрутилась.

В отличие от всемирно известной однофамилицы, четырехкратной олимпийской чемпионки по гимнастике Ольги Корбут, нога Виктора крендель не выдержала, и сальто на льду не удалось. Леденящий ужас проник в мозг Виктора, а следом за ужасом и пронзительная боль. Сердобольные прохожие не прошли мимо падшего молодого человека. Его на руках отнесли в подъезд и вызвали карету «Скорой помощи». В больнице Виктору не удивились: только в Городскую больницу скорой помощи с травмами от падений каждые сутки поступает от 10 до 20 человек.

Елена Мякишева, врач травматолог-ортопед Минской городской клинической больницы скорой помощи:

С первого декабря 2012 года и по сегодняшний день к нам в травмпункт обратилось 808 человек. Из них 176 было госпитализировано, так как их травмы оказались более тяжелыми и требовали дальнейшего оперативного лечения.

Дальнейшего лечения потребовала и травма Виктора. Снимки показали: у молодого человека очень сложный тройной перелом левой ноги.

Виктор Корбут:

Перелом у меня в этой части ноги. Но здесь три перелома. Я даже не предполагал, чем это все закончится, а в результате мне наложили гипс на всю ногу, вот такая получилась картина.

Больше месяца Виктор пролежал в больнице скорой помощи. Сейчас его выписали домой, но лечение на этом не закончено. По прогнозам врачей, такой перелом будет срастаться от четырех месяцев до полугода. Большую часть этого времени молодой человек проведет в гипсе, а значит, еще не скоро сможет вернуться к полноценной двуногой жизни.

Виктор Корбут:

Сейчас я с трудом передвигаюсь, я не могу ногу согнуть, где-то устроиться даже, присесть, прилечь очень трудно. И как дальше жить в таком состоянии?

Вопрос, согласитесь, философский... А там, где появляется философия, там, порой, рождаются умные мысли...

Виктор Корбут:

Должна ли эта дорожка расчищаться или же это не должно происходить, и это нормально, когда все мы зимой должны скользим по льду?

На риторический вопрос и ответ соответствующий. Дорожка расчищаться должна, люди скользить не должны. И никакой философии. Только голые обязанности коммунальных служб.

Справка СТВ:

Согласно Правилам благоустройства города Минска, уборка снега с тротуаров должна производиться сразу же после начала снегопада. Плановую уборку снега и посыпку тротуаров работники эксплуатирующей организации должны завершать к 8 часам утра. А во время снегопадов и метелей уборка снега должна производиться круглосуточно.

Быть может, в ЖЭС, в ведомстве которого находится скользкий путь, об этом просто не знают? Мы решили рассказать коммунальщикам об их обязанностях, но...

Как нам с директором ЖЭС поговорить?

А он убежал куда-то спешно...

А у него есть заместитель?

Вы знаете, без разрешения директора никакой заместитель с телевидением разговаривать не станет.

Похоже, в этом ЖЭС все делается только по распоряжению директора. Где он бегал утром 5 февраля, неизвестно, но, скорее всего, впопыхах он забыл дать распоряжение дворникам посыпать тротуар противогололедными материалами.

Кстати, по телефону директор ЖЭС Александр Иванович уверял, что его дворники работают исправно и что на его территории идеальный порядок. Мы позволили себе в этом усомниться и вместе с Виктором приехали посмотреть, изменилось ли что-нибудь за прошедший месяц? Быть может, за это время тротуар действительно привели в идеальное состояние?

Виктор Корбут:

Здесь просто как в дремучем лесу или как в поле.

Неужели у нас по-прежнему для того, чтобы сделать шаг вперед, необходим пинок сзади? Неужели коммунальные службы опять надеяться на матушку-природу, которая растопит лед непонимания?

Виктор Корбут от весны ни ждет ничего хорошего. Наблюдать он ее будет из окна собственной квартиры или максимум на лавочке у подъезда дома №76 на улице Панченко. Ну, а что бы не терять времени даром, Виктор может составить исковое заявление в суд.

Виктор Песецкий, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

В судебном заседании данный гражданин должен будет доказать наличие прямой причинной и следственной связи между ненадлежащим исполнением работниками ЖЭС, либо иной эксплуатирующей организации своих должностных обязанностей по уборке придомовой территории и возникшей в связи с этим травмой.

Для этого нужно собрать как можно больше доказательств. Хорошо, если найдутся свидетели, которые смогут показать в суде, при каких обстоятельствах потерпевший получил травму. Это могут быть соседи, случайные прохожие или сотрудники бригады скорой помощи. Также следует зафиксировать с помощью фото или видеоапаратуры место, на котором была получена травма.

Виктор Песецкий, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Вправе обратиться в суд с иском к данной эксплуатирующей организации по возмещению морального и материального вреда, вызванного повреждением здоровья.

О том, насколько большой будет материальная компенсация, позаботиться нужно тоже потерпевшему. Чтобы вернуть деньги, потраченные на лечение, в суд необходимо будет предоставить чеки на все приобретаемые для этого лекарства. Если в результате падения была испорчена одежда или обувь, компенсацию их стоимости тоже можно потребовать через суд.

Мы желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления и с удовольствием будем ждать от него репортаж из зала суда. А вообще, навести порядок относительно несложно: надо дураков пороть по четным дням, а подлецов - по нечетным, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.