В минской компании зарплату не платили, а теперь, не раздав долги, фирма ликвидируется. Куда обращаться?

Новости Минска. Самый надежный способ сохранить заработную плату – это забыть пин-код от банковской карточки. Герою нашего этого сюжета ничего уже давно забыл свой пин-код, но лишь только потому, что не помнит, когда последний раз получал заработную плату.

Для многих самое смешное на работе – это заработная плата. Однако минчанину Лесуну Василию уже полгода не до смеха, потому что смеяться не с чего. Зарплату он не получает вообще.

Василий Лесун:

В 2010 году я устроился в организацию «Систелекомстрой» водителем первого класса. Мы обслуживали вышки сотовой связи.

Полтора года Василий Васильевич не знал проблем: зарплату платили вовремя, командировочные тоже не задерживали. В общем, работал, жил - не тужил. До поры...

Василий Лесун:

В августе 2012 года у нас поменялся директор, и у нас сразу появились проблемы. Люди начали уходить, зарплату перестали выплачивать.

Василий Васильевич, понимая, что организация катится в пропасть, обратился к руководству с просьбой уволить его по сокращению штатов. Увы, сокращать водителя никто не собирался, но вот уволить — пожалуйста, но только по собственному желанию. Но о каком желании идёт речь, если до пенсии оставалось чуть больше года? Поэтому Василий отказался и продолжил ходить на работу…

Василий Лесун:

С августа по ноябрь я отработал, и мне ничего не заплатили. На декабрь я оформил себе отпуск. Пришел с отпуска – директор всю технику распродал по остаточной стоимости. Нам ничего не объявил.

Водитель Василий Лесун, как и многие его коллеги, невзирая на то, что в организации делать было нечего, послушно приходил на рабочее место. Отмечался и занимался чем угодно, но только не делом... Однажды терпению пришел конец.

Василий Лесун:

В данный момент я проживаю за счёт родительской пенсии.

Жить за родительский счёт – это, конечно, не очень хорошо, но что делать? Кто еще даст тарелку супа и ложку каши? Не директор же «Телекомстроя». Кстати, руководитель этой организации от общения с прессой категорически отказался. Единственное, что удалось узнать, это то, что скоро «Телекомстрой» исчезнет с лица земли белорусской.

Илья Казак, заместитель директора юридической компании «Эксперты»:

Ликвидация компании началась 21 января 2013 года. В настоящее время выявляются размеры дебиторской, кредиторской задолженности и ведётся передача документов.

Ликвидацией частного предприятия в наше время никого не удивишь. Но как быть с теми, кто ещё до начала неприятной процедуры честно работали в «Телекомстрое» и ничего за это не получили?

Илья Казак, заместитель директора юридической компании «Эксперты»:

Сотрудники, которые работали в компании, будут автоматически включаться во вторую кредиторскую очередь. Однако те, кто хочет быть уверенным, что они включены, могут заявить требование кредитора, отправив нам его на абонентский ящик с приложением копии трудового контракта либо иного документа, подтверждающего то, что они работали на предприятии, и расчетом задолженности.

Требование можно написать в произвольной форме и отправить на адрес юридической фирмы, занимающейся ликвидацией. В нашем случае это город Минск, ул. Кропоткина, 93а.

Василий Лесун:

В данный момент я не представляю, как дальше жить. Я и не уволен, и не работаю.

Увольнение в связи с ликвидацией предприятия ждать себя не заставит. Но вот как скоро работники «Телекомстроя» получат заработанное, пока неизвестно. Специалисты, занимающиеся ликвидацией, утверждают, что сроки не превысят года. Вот только прожить целый год без гроша в кармане ещё нужно умудриться…

А вообще согласитесь, заработная плата - это еще одно доказательство того, что работать на других невыгодно. Кстати, мужчины, если вас не устраивает заработная плата, отдайте её жене. Надеемся, что и наш герой Василий Васильевич в скором времени будет отдавать своей жене не только супружеские долги, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.