Минчанин бросил жену с двумя детьми, не выдержав финансовых трудностей. Сейчас женщину выселяют на улицу из общежития

26 лет назад Лариса Петровна Ахунова приехала в Минск по распределению. Работать молодому специалисту довелось в столовой Минского подшипникового завода. Так героиня нашего сюжета получила койко-место в общежитии, в котором живет и по сей день.

Лариса Ахунова:

В столовой этой я проработала 10 лет, за это время обзавелась семьей, вышла замуж, родила детей. В 90-х была сложная обстановка, везде шло сокращение, и муж не выдержал всех этих трудностей, и я осталась с двумя маленькими детьми на руках.

В этой же маленькой комнатке Лариса Петровна вырастила двух детей. Старшая дочь уже вышла замуж, подарила маме внука. Разумеется, что впятером ютиться в комнатушке площадью 16 кв метров ой как нелегко…

Комендант общежития сжалился над семьей Ахуновых и предложил дочке Ларисы Петровны вместе с мужем и ребенком поселиться в кладовую размером 2 на 3 метра. Что ж, и на том спасибо.

Лариса Ахунова:

Общежитие по улице Плеханова, 3 находится в аварийном состоянии. В связи с капитальным ремонтом началось расселение, и здесь у нас начались еще большие проблемы. Никто из моей семьи не является работником завода, поэтому мы не имеем никаких прав.

Тем не менее, администрация Минского подшипникового завода не выставила семью Ахуновых на улицу. Ларисе Петровне предложили переселиться в аналогичное общежитие коридорного типа в комнату такого же размера.

Лариса Ахунова:

Но согласиться на то, что нам предлагали, мы не могли, потому что в 17 метрах 5 человек не может поместиться чисто физически.

Как говорится, кто требует большего, часто и вовсе остается у разбитого корыта. Спустя некоторое время Лариса Петровна получила извещение о выселении.

Лариса Ахунова:

Мы ведь не много попросили у подшипникового завода, мы всего лишь попросили дать нам блок из двух комнат.

Как выяснилось, выделить «всего лишь блок из 2 комнат» подшипниковый завод не в состоянии. И вовсе не потому, что кому-то жалко.

Владимир Навицкий, заместитель генерального директора ОАО «Минский подшипниковый завод»:

У нас стоит большая очередь на получение блоков работников завода – 63 человека стоит на очереди. Как можно обойти эту очередь? Подшипниковый завод и так уже 25 лет содержит не только саму Ахунову и несет все издержки, но и ее детей, внуков, и зятя. Почему такая иждивенческая политика у людей?

На основании решения администрации подшипникового завода и профсоюзного комитета комнаты в общежитиях блочного и квартирного типа предоставляются только работникам предприятия, к которому героиня нашего сюжета вот уже 17 лет не имеет никакого отношения. Не говоря уже о ее двух дочерях и зяте.

С одной стороны, чисто по-человечески, Ларису Петровну понять можно. Кроме этой комнатки в общежитии у нее больше ничего нет. В очереди на улучшении жилищных условий она стоит уже 21 год. Поэтому женщина и пытается всеми силами превратить жилищные условия в человеческие. Но с другой стороны, у Ларисы две взрослые дочери, одна из которых замужем. Может быть, не только маме, но и детям пора подумать о квадратных метрах?

Почему дочери Ларисы Петровны не воспользовались преференциями - неизвестно. Льготные кредиты выдавались молодым семьям без проблем, кроме того, семья попадала под категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий. И это тоже давало льготы.

Остается только сожалеть, что никто из семьи Людмилы Ахуновой во время не побеспокоился о квадратных метрах.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



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