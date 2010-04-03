Можно ли вызвать ГАИ, если на стоянке около дома выезд машине перегородила другая машина?

С этим вопросом Андрей Зорин позвонил на горячую линию телеканала СТВ.

Юрий Воропай, юрист:

Остановка и стоянка транспортных средств строго регламентирована Правилами дорожного движения. В соответствии с п. 143.17 ПДД, остановка и стоянка транспортных средств запрещена в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для движения, работы транспортных средств оперативного назначения и дорожно-коммунальных служб (въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и др.). Вызов сотрудника ГАИ в указанной ситуации будет правомерен.

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