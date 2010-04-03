Что делать, если мобильный телефон, купленный в интернет-магазине, начал давать сбои, а продавец отказывается вернуть деньги?

С таким вопросом на горячую линию телеканала СТВ обратился Воронович Илья.

Илья Воронович:

Я купил сотовый телефон в интернет-магазине. Буквально через полгода на экране начали появляться полоски. Я обратился к продавцу с просьбой его или отремонтировать или заменить, либо вернуть деньги. Продавец на все мои просьбы отказал. Что мне делать?

Алексей Коноплицкий, юрист:

В данном случае были существенно нарушены права потребителя, так как телефонный аппарат находится на гарантии. Закон «О защите прав потребителей» говорит о том, что в период гарантийного срока продавец обязан за свой счет провести экспертизу. Если результаты экспертизы окажутся положительными в пользу потребителя, то потребитель в соответствии с законом имеет полное право на расторжение договора и взыскание суммы, уплаченной за данный товар. Если экспертиза будет не в пользу потребителя, то продавец вправе потребовать уплаты стоимости экспертизы с покупателя.

О порядке проведения экспертизы качества товара и ответственности сторон читайте ЗДЕСЬ.

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