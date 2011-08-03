Куда обращаться, если в лососевой закуске плесень?

На улице Софьи Ковалевской в Минске, где проживает Екатерина Солодовникова, продовольственных магазинов немного, поэтому выбирать особо не приходится — девушка постоянно покупает продукты в магазине «Ларец».

Екатерина Солодовникова:

Приобрела товар «Закуска лосось + треска». По сроку реализации товар годен для продажи, но по качеству видна плесень.

А ведь такую закуску достаточно известной торговой марки мог съесть, не разглядев, ребенок.

Екатерина Солодовникова:

У меня ребенок любит намазать ее на батон и съесть.

Конечно, в магазине девушке тут же предложили вернуть деньги, хоть и сделали это, по ее словам, не совсем корректно. Но вопрос здесь не в деньгах, а в том, что девушка чуть не отравились испорченным товаром. Кто за это понесет ответственность?

Директор магазина «Ларец»:

Если бы с ней что-то случилось, она обратилась бы в санстанцию, и мы всю эту партию отправили бы на возврат и разбирались с производителем.

То есть получается, что беспокоиться нужно тогда, когда уже что-то случилось. Конечно, магазин своей вины не видит, но плесень налицо. Это же подтвердили и в Центре гигиены и эпидемиологии.

Валентина Самофалова, заведующий отделением гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии Московского района:

Черная плесень — кошмар! Конечно, этот продукт не является доброкачественным, он не подлежит реализации.

По словам директора магазина, предвидеть эту ситуацию они не могли.

Директор магазина «Ларец»:

Мы можем смотреть только целостность упаковки. В данном случае эта баночка абсолютно четко запаяна, на дне по бокам нет трещин.

Однако руководство магазина не только может осматривать внешне продукты. Ко всему прочему оно еще обязано проверять документы на поступивший товар, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентина Самофалова:

Если документы в порядке и при приемке данной продукции абсолютно никаких претензий со стороны руководства магазина или товароведа нет, то, естественно, порча продукта произошла в процессе ее хранения и реализации.

У магазина претензий не было, а вот у Центра гигиены и эпидемиологии к магазину возникли претензии. Как оказалось, магазин принял товары без удостоверения о качестве, а это запрещено. Теперь им грозит штраф. Однако он не компенсирует риск здоровью девушки.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Потребитель помимо требований о возврате денежных средств либо замены некачественного товара товаром надлежащего качества имеет право обратиться с исковым заявлением в суд с требованием компенсации морального вреда.

Если вы попали в такую же ситуацию и купили некачественный продукт, то смело можете обращаться с заявлением в Центр гигиены и эпидемиологии того района, в котором находится магазин. Ведь такая же ситуация может повториться. К тому же, как утверждает Екатерина, в данном магазине такое происходит постоянно.

Екатерина Солодовникова:

Бывает, что и сырки плавленые с плесенью. Как-то всё внимания не обращаешь…

Это не отрицает и руководство магазина.

Директор магазина «Ларец»:

У нас возникает такое, что и в сыре в какой-то партии пойти может, и в сметане. Потому что сейчас температура.

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