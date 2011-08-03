Что делать, если счетчик ворует электричество?

Посмотрев в конце месяца на показатели электросчетчика, минчанин Сергей Герасимович был порядком удивлен: расход электроэнергии за июнь в его квартире составил вместо привычных 100 КВт — 250. А диск электросчетчика вращался как юла…

Сергей Герасимович:

Отключил вообще счетчик — подачу в квартиру электроэнергии, а счетчик все равно вращается.

И тогда Сергей заподозрил неладное.

Сергей Герасимович:

Электрик пришел и сказал: «Произошло неправильное подсоединение проводов».

Электрик исправил неполадки, составил акт и ушел. А вопросы: кто перепутал провода и почему теперь Сергей должен платить за кем-то потребленную электроэнергию, так и остались висеть в воздухе. В то, что соседи решили схитрить и таким образом не платить по счетам, мужчина не верит.

Сергей Герасимович:

Мы с соседями в нормальных отношениях, я не могу сказать, что они что-то придумали.

Тем более, у жильцов квартир нет свободного доступа к электрощиткам, ключи находятся в распоряжении коммунальных служб. Следовательно, несложно предположить, что провода перепутал сам же электрик, производя какие-либо работы ранее. Только с подобной версией коммунальщики не согласны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марина Малаховская, начальник ЖЭС-104 г. Минска:

Наш электрик в этом не заинтересован. Это мог сделать любой жилец, который имеет доступ к электрощитку. Открыть этот щиток можно просто отверткой.

А здесь коммунальные службы противоречат сами себе. Электросчетчики находятся в чьем ведомстве? ЖЭС! А значит, кто должен следить за их состоянием? Коммунальщики! А то, как открываются замки, жильцов вообще не должно волновать.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Если по итогам проверки будет установлено, что в перерасходе виноваты работники ЖЭС, например, в результате опроса жильцов, свидетелей или самих электриков, либо будет выяснено, что имелась заявка на выполнение работ с данными счетчиками или в данном тамбуре, то в этой ситуации потребителю необходимо обратиться с письменным заявлением для перерасчета в расчетный центр.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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