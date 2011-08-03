Капремонт в Минске: к чему может привести некачественная работа

На улицу Волгоградская, 57А в Минске наша съемочная группа выезжает уже не в первый раз и все по одному и тому же вопросу — капитальный ремонт дома. Официально он закончился в 2008 году. Но вот претензии по поводу качества выполненных работ на горячую линию канала поступают до сих пор.

Наталья Чайковская:

У нас были установлены стеклопакеты, работа была выполнена некачественно.

Не раз Наталья Вячеславовна звонила в ЖЭС, но там ее и слушать не хотели.

Наталья Чайковская:

В прошлый раз не отвечал и в позапрошлый не отвечал. Удалось дозвониться только один раз.

ЖЭС просто игнорировал проблему некачественной установки, пока ситуация не вышла из-под контроля и не потребовала непосредственного вмешательства.

Наталья Чайковская:

Окно было открыто. Я находилась в спальне. Когда вернулась, окно лежало на полу. Стеклопакет просто выпал. Окно падало и повредило линолеум и стол.

Наталья Вячеславовна снова обратилась в ЖЭС. Окно починили. Но вот дефекты остались.

Наталья Чайковская:

Дефекты такие: трещина на окне, совсем маленькие завесы. При открытии такой завесы несколько раз она двигается, и стеклопакет может выпасть.

Так и живет Наталья Вячеславовна уже полтора месяца. Но коммунальщики устранять дефекты пока не спешат.

Наталья Вячеславовна:

На сегодня работа не переделана.

Найти руководство ЖЭС-33 у нас не получилось — объяснили нам это сезоном отпусков. Проблемы в квартире Натальи Вячеславовны было предписано решить мастеру участка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Зиненко, мастер ЖЭС-33 Первомайского района:

Я подготовил документы, связался с ЖРЭО, с подрядными организациями, договорились. Но затянулось всё потому, что не было мобильных телефонов. Я передал мобильные телефоны, чтобы связались представители, и она предоставила доступ в квартиру.

Через несколько дней Наталье Вячеславовне все же пришел письменный ответ, в котором были очерчены сроки выполнения работ — до 30 июля. Но как быть с испорченным линолеумом и столом?

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Заявить требования о возмещении причиненного ущерба ненадлежащей установкой окна, в данном случае — повреждение линолеума. Помимо этого, конечно же, следует обратиться с иском в суд с заявлением требований о материальной компенсации причиненного морального вреда.

Проблему Натальи Вячеславовны можно понять, по крайней мере, она решаема. А как быть жителям д.14 по ул. Фабричная в Минске? Ведь следующего капитального ремонта им ждать еще 199 лет!

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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